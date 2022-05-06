高市補助老舊公寓獲增建電梯歷時5年 首案完工

高雄市2017年起針對5層樓以下老舊公寓補助增建電梯，解決居民上下樓梯不便，至今核定補助4件，位在新興區一處老舊公寓已施建完工並取得使用執照，成為高雄首例。

高市工務局為提昇高市老舊大樓友善無障礙環境，對5樓以下老舊公寓持續辦理原有住宅無障礙設施改善補助，最高補助可達216萬元。

工務局長楊欽富表示，位在新興區開封路上，屋齡逾40年的一棟5樓老舊公寓，申請之初面臨新舊建物結構銜接設計困難，及難以取得全體住戶同意文件等情況，最後經由工務局提供專業諮詢服務，加上中央修法放寬，改為半數住戶同意即可，終於順利完工。

工務局表示，為讓民眾申請計畫更易執行，已委託專業團隊進行先期調查作業，並提供免費諮詢服務，解決民眾疑惑以加速申請流程，開辦以來年年均有申請案件通過審查，今年度預計有2至3件提出申請。