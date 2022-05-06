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高市補助老舊公寓獲增建電梯歷時5年 首案完工
高雄市2017年起針對5層樓以下老舊公寓補助增建電梯，解決居民上下樓梯不便，至今核定補助4件，位在新興區一處老舊公寓已施建完工並取得使用執照，成為高雄首例。
高市工務局為提昇高市老舊大樓友善無障礙環境，對5樓以下老舊公寓持續辦理原有住宅無障礙設施改善補助，最高補助可達216萬元。
工務局長楊欽富表示，位在新興區開封路上，屋齡逾40年的一棟5樓老舊公寓，申請之初面臨新舊建物結構銜接設計困難，及難以取得全體住戶同意文件等情況，最後經由工務局提供專業諮詢服務，加上中央修法放寬，改為半數住戶同意即可，終於順利完工。
工務局表示，為讓民眾申請計畫更易執行，已委託專業團隊進行先期調查作業，並提供免費諮詢服務，解決民眾疑惑以加速申請流程，開辦以來年年均有申請案件通過審查，今年度預計有2至3件提出申請。
工務局指出，這項計畫採「套裝」補助模式，補助項目還包括集合住宅共用部分室外通路、避難層坡道及扶手、出入口、室內通路走廊及昇降設備（新建或修繕）等，審查合格者可補助36萬至216萬元不等；補助對象以「住宅法」施行前(101年12月30日前)已領有建築物使用證明文件或實施建築管理前已建造完成的集合住宅，至今年6月30日截止收件，可洽建管理處楊小姐，洽詢電話3368333轉3995，或至該局建築管理處網頁下載申請計畫書。
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