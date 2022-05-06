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議員黃捷疑確診 高市議會宣布今天下午停會清消
高雄市議員黃捷今早公布快篩陽性照片，可能成為高雄市議會第一位確診新冠肺炎的市議員。對此，高市議會啟動應變機制，緊急宣布今天下午停會並進行環境大清消，下周總質詢議程不變。
秘書長黃錦平表示，黃捷身體不適後未到議會，前幾天有來簽到，已要求櫃台接觸人員使用快篩劑檢驗，後續依防疫規範進行，質詢議程不變。
議員黃捷周三起身體不適，出現發燒39度、喉嚨痛、畏寒及全身痠痛等症狀，第一時間快篩陰性，但昨晚快篩出現陽性反應，目前正在等待PCR檢驗結果。
高市議會目前進行總質詢議程，今早共有陳幸富、邱于軒、李雅芬及陳麗娜質詢，其餘議員未出現在議事廳，市長陳其邁及市府團隊在議會廳備詢。
黃捷預定在13 日質詢，近日只跟兩位櫃台行政人員有近距離接觸，未接觸其他議員或官員。得知黃捷公布可能確診消息後，高市議會安排近距離接觸人員快篩，另針對議員研究室樓層進行清消，今天下午也會展開大規模清潔與消毒。
今天上午總質詢，下午議程是二三讀會。上午11點18分，高雄市議會宣布，採取超前防疫措施，今天下午停會，將儘速進行議事廳、議員研究室及公共區域清消工作，確保議程持續推動。
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