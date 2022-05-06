中科院進旭海科研火箭發射場 踩到部落會議紅線引怒火

科搜部今年初啟用的屏東旭海科研探空火箭發射場，是全國首座合法科研火箭發射場，陽明交大的首次試射4日因強風取消，居民傍晚卻發現中科院飛彈研發相關單位進入施工，未遵守去年底部落會議「禁止出借軍方演訓使用」決議，鄉公所昨天到場勘查已恢復原狀；部落會議主席潘勳鶴氣憤說，近日將召開緊急部落會議，中止科技部火箭發射場使用權。

科技部選在屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做短期科研探空火箭發射場域，供大學在合法場域進行探空火箭發射研究，因位於原住民傳統領域，去年11月依法召開部落會議，住戶過半數「有條件」同意使用，但有2項「但書」，一是實施後若發現對居民生活、環境有負面影響，可隨時要求中止，二是禁止出借軍方演訓使用；陽明交大前瞻火箭研究中心的首次試射4日因強風和飛控系統無法正常運作取消。

潘勳鶴說，居民4日傍晚發現月軍方單位在科技部撤離後進入搭起帳棚，拖板車及挖土機等大型機具駛入施工，他和鄉代潘呈清等人趕赴現場，經詢問鄉公所及中科院九鵬基地均稱不知情，後來了解是中科飛彈研發相關單位，既已違反部落會議決議，近日將召開緊急部落會議，中止科技部火箭發射場使用權。

潘呈清說，旭海部落在行使諮商同意權時，即明確表示不同意科技部出借場地予軍方使用，以表達對軍方睦鄰金用途不尊重地方的不滿、沒想到有「類軍方」的中科院相關單位試圖偷渡使用，引爆居民怒火，但即使科技部同意出借中科院，居民也不會同意。