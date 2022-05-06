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高市釋百餘間眷村房舍供「以住代護」 盼打造青創聚落

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市鳳山黃埔新 、左營建業新村將加大「以住代護」申請戶數，預計釋出黃埔新村西側51戶、左營建業緯9路與緯10路間的43戶，入駐期限長達10年，前5年免租金。圖／高市文化局提供
高市鳳山黃埔新 、左營建業新村將加大「以住代護」申請戶數，預計釋出黃埔新村西側51戶、左營建業緯9路與緯10路間的43戶，入駐期限長達10年，前5年免租金。圖／高市文化局提供

高雄市「以住代護」眷村進駐計畫邁入第9年，鳳山黃埔與左營建業兩處眷村今年即將釋出近百戶眷舍邀年滿20歲的自然人或公司行號入駐，且進駐年限首度放寬至10年，希望營造成創意旅宿、餐飲、獨立書店、出版及文創相關產業的「青創聚落」。

高雄市擁有全台灣最大面積的眷村保留區，市府2014年起推動「以住代護」政策，展開眷村改造計畫。幕後推手副市長史哲說，以住代護是以「居住、人才」為核心的計畫，不僅回應眷村因住而生、因住而活的歷史文化意義，更回應城市空間分配的創造性。

史哲認為，眷村聚落不應由政府統一修護、招商，去定義他們的未來。因此高雄市推「以住代護」計畫，徵選創意提案，替高雄眷村尋找新的進駐者。文化局長王文翠也說，以住代護是落實「新眷村生活」的實踐方式，從居住到修屋，從生活到創業，9年來超過100戶在政府並未投入巨大修繕經費的情況下，用各自的方式完成了獨樹一格的眷村空間革新。

高雄「以住代護」眷村進駐計畫走過9年，從全民修屋、眷村民宿到青創House，迎入一群新的眷村進駐者，透過不同的專業才能發展對舊房舍空間的改造想像，呈現自居、民宿、藝術創作空間、共創辦公室、老屋修繕展示館、餐廳、園藝種植空間、手作教室等不同樣態，讓頹圮的眷村進行無聲改造。

高市文化局表示，2022年鳳山黃埔新 、左營建業新村將加大「以住代護」申請戶數，預計釋出黃埔新村西側51戶、左營建業緯9路與緯10路間的43戶，入駐期限長達10年，前5年免租金。5月9日起可上網預約看屋，5月13日中午12點起「以住代護」官網開放申請。

高市以住代護眷村進駐計畫已推行9年，今年將釋出百餘戶，邀請對眷村空間有興趣的民眾打造屬於自己的空間與產業。圖／高市文化局提供
高市以住代護眷村進駐計畫已推行9年，今年將釋出百餘戶，邀請對眷村空間有興趣的民眾打造屬於自己的空間與產業。圖／高市文化局提供
高市鳳山黃埔新 、左營建業新村將加大「以住代護」申請戶數，預計釋出黃埔新村西側51戶、左營建業緯9路與緯10路間的43戶，入駐期限長達10年，前5年免租金。圖／高市文化局提供
高市鳳山黃埔新 、左營建業新村將加大「以住代護」申請戶數，預計釋出黃埔新村西側51戶、左營建業緯9路與緯10路間的43戶，入駐期限長達10年，前5年免租金。圖／高市文化局提供

眷村 高雄市

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