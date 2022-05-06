高市釋百餘間眷村房舍供「以住代護」 盼打造青創聚落

高雄市「以住代護」眷村進駐計畫邁入第9年，鳳山黃埔與左營建業兩處眷村今年即將釋出近百戶眷舍邀年滿20歲的自然人或公司行號入駐，且進駐年限首度放寬至10年，希望營造成創意旅宿、餐飲、獨立書店、出版及文創相關產業的「青創聚落」。

高雄市擁有全台灣最大面積的眷村保留區，市府2014年起推動「以住代護」政策，展開眷村改造計畫。幕後推手副市長史哲說，以住代護是以「居住、人才」為核心的計畫，不僅回應眷村因住而生、因住而活的歷史文化意義，更回應城市空間分配的創造性。

史哲認為，眷村聚落不應由政府統一修護、招商，去定義他們的未來。因此高雄市推「以住代護」計畫，徵選創意提案，替高雄眷村尋找新的進駐者。文化局長王文翠也說，以住代護是落實「新眷村生活」的實踐方式，從居住到修屋，從生活到創業，9年來超過100戶在政府並未投入巨大修繕經費的情況下，用各自的方式完成了獨樹一格的眷村空間革新。

高雄「以住代護」眷村進駐計畫走過9年，從全民修屋、眷村民宿到青創House，迎入一群新的眷村進駐者，透過不同的專業才能發展對舊房舍空間的改造想像，呈現自居、民宿、藝術創作空間、共創辦公室、老屋修繕展示館、餐廳、園藝種植空間、手作教室等不同樣態，讓頹圮的眷村進行無聲改造。