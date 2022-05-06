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澄清湖生態迷宮花園好壯觀 奪2022年建築景觀類園冶獎
高雄澄清湖不一樣了！澄清湖內0.6公頃騎馬場閒置未用，去年斥資2400萬設置一座全台面積最大的生態迷宮花園，上空鳥瞰下方會出現鴛鴦心心相印圖騰，啟用後吸引許多親子出遊，更獲得今年度公共建築景觀類建築園冶獎。
澄清湖風景區面積廣達總面積 375公頃，湖面103公頃，不僅是高雄人重要水源地，也是知名的觀光景點，平日由自來水公司七區管理處管轄。高市府觀光局斥資2400多萬規畫生態迷宮花園，打造適合親子出遊的旅遊環境。
觀光局指出，生態花園涵蓋造型綠籬、哈比屋，以及120公分高的巨型涵管迷宮，另有寬廣綠地及磨石子溜滑梯等小朋友喜愛的遊樂項目，哈比屋的設計概念是以電影《魔戒》當發想，彷彿置身童話場景。
局長周玲妏指出，澄清湖開放以來有60多年歷史，近年觀光局與自來水公司合作，提供市民免費遊澄清湖，並改善老舊設施及整建澄清湖生態廊道，去年甫完工的生態迷宮花園很受歡迎，親子旅遊可列入選項。
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