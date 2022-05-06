兒童綠色通道用藥複雜無法進行？許淑華批：缺乏同理心

台北市議員許淑華日前在議會警政衛生部門質詢，反映台北市目前染疫孩童約833人，因此要求衛生局加開「兒童綠色通道」，讓兒童能盡快篩檢取藥，降低併發症或中、重症的風險，衛生局長黃世傑當下表示有需要會處理，但衛生局卻事後公開表示「用藥複雜暫無法進行」，許淑華批評，家長原本期待，現在又落空，批評柯市府缺乏同理心。

許淑華指出，她曾接受一位年輕媽媽投訴，她的小孩快篩陽性，趕緊到醫院排隊PCR篩檢，等了一個半小時。不但小孩累了、口也渴了，接著再等待取藥，因為兒童沒有成藥可以服用，一定要等醫師開藥使用，而且5歲以下兒童仍沒有疫苗可以施打。在這波疫情當中屬於最弱勢的一群，家長無奈的心情令人不捨。

許淑華表示，黃世傑當下表示有需要會處理，但僅僅不到12小時，衛生局卻又公開表示「用藥複雜暫無法進行」，不知道用藥複雜是否是真正的理由？用藥複雜就可以不加開嗎？這種冷漠的態度實在難以令人無法接受。反觀高雄市政府，市長陳其邁都願意克服這點，設立小兒快篩陽性社區特別門診、9家醫院附設小兒科特別門診，5月7日正式啟用。

許淑華表示，市民們在疫情中所期待的就是市府專業團隊願意挺身而出，而不是把問題留給家長。她要代表家長們請問市府，為何政策忽然轉彎？到底是誰指使？誰授意？還是政策反覆是柯市府日常的常態？請大家評評理。希望柯市府團隊不要用莫名其妙的政治語言，犧牲兒童就醫的權利。