影／高雄市議員黃捷曬「兩條線」 快篩陽！

南部疫情也逐步升溫，高雄市議會截至目前尚未有議員傳出確診新冠肺炎，不過今早議員黃捷公布她的快篩結果出現兩條線，並說「歹勢，我可能也確診了！」。黃捷已接種三劑疫苗，她表示，周四開始出現發燒、畏寒及全身痠痛等症狀，在快篩陽性後，今早已經去鳳山醫院進行PCR，目前正在等待結果。

黃捷說，她在周三出現喉嚨癢，當時快篩陰性，昨天日開始發燒至近39度，畏寒、全身痠痛，且喉嚨癢痛有痰，昨晚去診所就醫，後續快篩陽性並拿藥，今天一早去鳳山醫院PCR，目前正在等待結果。

黃捷進一步指出，她已接種完三劑疫苗，出門也都做好防疫措施，但Omicron傳染力強，「若是真的確診了我也坦然接受，我會保持平常心，好好休養，」感謝大家的關心，目前症狀不算嚴重，主要是發燒、喉嚨痛、咳嗽等微症狀後，她已自主在家休息，停止行程，這3天都未接觸鄉親，今天開始也會自主居家隔離。