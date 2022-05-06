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疫情升溫 高市議長曾麗燕宣布取消明華園慶母親節活動

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高適議長曾麗燕宣布明晚的邀媽媽看歌仔戲活動因疫情關係取消。記者徐白櫻／攝影
高適議長曾麗燕宣布明晚的邀媽媽看歌仔戲活動因疫情關係取消。記者徐白櫻／攝影

母親節即將到來，高雄市議會預計5月7日晚間在高雄市立文化中心圓形廣場舉辦「邀請母親來看戲」活動，邀請歌仔戲明華園戲劇總團演出「劍神呂洞賓」。但受南部疫情日益升溫影響，高市議長曾麗燕今早在議會宣布活動取消，對此深感歉意。

今早高市議會進入總質詢議程，陳幸富、邱于軒及陳麗娜三人質詢。在正式開議前，議長曾麗燕宣布明天母親節活動取消。

曾麗燕表示，有鑑於國內新冠肺炎疫情逐漸攀上高峰，高雄確診病例大幅增加，為維護市民健康安全及避免群聚傳染，議會緊急取消7日晚上「邀請母親來看戲」活動。

議長曾麗燕說，取消活動對市民朋友造成困擾，她深感歉意，希望大家見諒，另呼籲疫情期間，請各位市民朋友維持社交距離，做好防疫工作，最後代表議會全體議員，提前祝福天下所有媽媽健康快樂、母親節愉快！

曾麗燕 疫情 母親節

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