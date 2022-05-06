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影／銀閃閃青銀共舞 屏東「2萬歲大明星」街舞團

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府社會處推出第二屆青銀共舞將重磅登場，今年以「大明星」為主題，15個社區、251名長輩與青年踏上舞台尬街舞，縣府邀請長輩們與藝人阿達拍宣傳影片，長輩們與年輕人一起尬舞潮一下。圖／取自潘孟安臉書
屏縣府社會處推出第二屆青銀共舞將重磅登場，今年以「大明星」為主題，15個社區、251名長輩與青年踏上舞台尬街舞，縣府邀請長輩們與藝人阿達拍宣傳影片，長輩們與年輕人一起尬舞潮一下。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣府社會處2020年底推出第一屆銀閃閃青銀共舞，今年第二屆青銀共舞將重磅登場，今年以「大明星」為主題，共有15個社區、251名長輩與青年踏上舞台尬街舞，縣府邀請長輩們與藝人阿達拍宣傳影片，長輩們跟年輕人一起尬舞潮一下。

縣長潘孟安近期在臉書分享，屏東「2萬歲大明星」街舞團搶先看，第二屆屏東銀閃閃青銀共舞，今年主題「Super Old Star」，開放報名5分鐘，15組名額秒殺，培訓251名關懷據點長輩，與屏東各大專院項75名學生參與。

社會處指出，從2021年12月底展開半年的密集訓練，克服疫情，長輩們跟上律動，跟年輕人尬舞。屏東萬歲街舞團年齡加起來近2萬歲，平均年齡73歲，最高齡還有來自最遠滿州鄉的91歲阿公以及東港鎮的91歲阿嬤，長輩們將在5月7日下午登上屏東藝術館夢想舞台。

潘孟安臉書近期分享，街舞長輩們與藝人阿達拍攝的宣傳影片。主要是來自枋寮鄉地利社區、里港鄉三廍社區長輩們拍攝，走訪屏東市最夯的熱門景點，屏東1936菸葉廠、勝利星村、屏東縣民公園，長輩們拍攝街舞宣傳影片，還特別另外練習，也展現超好體力，當天拍攝從上午8點一路拍到晚間7點半。

潘孟安說，長輩們不被年齡限制一樣跳起來，展現半年密集訓練成果，用舞技及活力驚豔大家，精湛的演出絕對超乎大家想像。

屏縣府社會處推出第二屆青銀共舞將重磅登場，今年以「大明星」為主題，15個社區、251名長輩與青年踏上舞台尬街舞，縣府邀請長輩們與藝人阿達拍宣傳影片，長輩們與年輕人一起尬舞潮一下。圖／取自潘孟安臉書
屏縣府社會處推出第二屆青銀共舞將重磅登場，今年以「大明星」為主題，15個社區、251名長輩與青年踏上舞台尬街舞，縣府邀請長輩們與藝人阿達拍宣傳影片，長輩們與年輕人一起尬舞潮一下。圖／取自潘孟安臉書
屏縣府社會處推出第二屆青銀共舞將重磅登場，今年以「大明星」為主題，15個社區、251名長輩與青年踏上舞台尬街舞，縣府邀請長輩們與藝人阿達拍宣傳影片，長輩們與年輕人一起尬舞潮一下。圖／取自潘孟安臉書
屏縣府社會處推出第二屆青銀共舞將重磅登場，今年以「大明星」為主題，15個社區、251名長輩與青年踏上舞台尬街舞，縣府邀請長輩們與藝人阿達拍宣傳影片，長輩們與年輕人一起尬舞潮一下。圖／取自潘孟安臉書
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屏東縣 街舞 潘孟安

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