影／超幸運！屏東購最大獎 她花974元抽到千萬輕豪宅

屏東縣府2021年搭配中央振興五倍券推出「屏東購好禮」，相互加乘效應，帶動整經濟成長，消費累計登錄總金額突破25億元，累計登錄筆數超過131萬多筆，今由縣長潘孟安抽出最大獎千萬輕豪宅，抽出得獎者後，並現場致電給幸運得主黃小姐，她激動說不出話來，哽咽說「屏東真好」。

今天舉行屏東購好禮最後一場抽獎，現場加碼抽出萬元紅包、電動機車、百萬休旅車及黃金外，接著由縣長潘孟安、贊助人屏東縣不動產開發商業同業公會及中洲建設公司、律師及直播共同見證下，於中洲種子學大廳一同抽出壓軸大獎，並親自call out恭喜幸運得主獲千萬輕豪宅。

抽中輕豪宅的幸運得主黃小姐，是屏東縣鹽埔鄉人，她在全聯花974元抽中千萬輕豪宅，潘孟安致電賀喜時，獲幸運女神眷顧的得主激動到說不出話來，哽咽直說屏東真好。

潘孟安說，屏東購從去年10月推出至今，已執行30周，對於將要結束最後一周直播感觸深刻，也謝謝每一位在屏東消費的朋友，在店家面臨疫情警戒時，給予商家實質的力量，加速在地的景氣復甦。

潘孟安說，抽獎活動於今劃下完美句點，特別感謝屏東縣不動產開發商業同業公會及中洲建設公司聯合贊助，齊心協力振興屏東經濟，也感謝縣民們及外地朋友對於屏東購的支持捧場，他說，無論有無中獎都是共同參與經濟振興的力量，未來也歡迎大家將屏東設為旅遊首選，再來屏東吃吃喝喝、逛街消費。

縣府指出，「中洲種子學」，位於演藝廳周邊住宅區，為2房、近學區和生活機能便利的全新房屋，且大樓甫榮獲建築園冶獎-大樓建築景觀類殊榮，展現屏東送禮就送滿滿誠意的態度。

城鄉發展處表示，屏東購抽獎活動期間，周周抽出5台iphone 13、1台Gogoro、雙月抽出一台百萬休旅車HONDA CRV、6面一兩台銀黃金金牌、加碼飯店民宿住宿券和宗教單位贊助萬元紅包，已有不少幸運民眾前來領獎。