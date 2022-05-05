三大電信公司攜手 高雄亞灣今年第一季設101台5G基地

高雄亞洲新灣區去年成立「5G AIoT創新園區」，NCC及電信業者在今年第1季完成101台5G基地設置。今天下午，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、高市副市長羅達生偕中華、遠傳、台哥大電信三雄在高雄亞灣發表5G創新應用及參與垂直場域體驗。羅達生說，高雄市5G覆蓋率達96％，不只在亞灣區，連山區南橫公路開通也能使用5G。

今天下午，「5G躍台灣、飆速Give Me Five」在高雄流行音樂中心後方海風廣場登場，現場展示無人機行動基地台、4D全視角AR服務、AI教練、遠距醫療、智慧旅運等多元創新應用，邀請民眾及學生體驗。

NCC主委陳耀祥指出，中央補助9490萬、電信業者投入2億676萬，合力建構亞灣5G智慧設施及網路，至111年第1季，5G基地台數達2萬9087台，電波人口覆蓋率94.36％，另有智慧醫療、交通、製造及娛樂等各類場域提供垂直場域案件32件。

羅達生說，高雄是一個工業起家的海洋城市，陸海空無人載具的多元結合也是未來推動的重要項目，另可應用在製造業、石化、鋼鐵等傳統產業及智慧農業應用，提升效能降低成本，高雄不是最早參與5G發展城市，卻是最快速、最典範及產業最完整的城市。

經發局表示，依據「5G基礎公共建設」、「縮短5G偏鄉數位落差」及「推廣數位公益服務」三大主軸，加速推動5G數位建設，打造亞灣成為5G應用服務先驅。

NCC主委陳耀祥（右一）聽取中華電信人員簡報。記者徐白櫻／攝影