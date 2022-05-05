被控缺乏同理心 高市藥師公會發聲明指勿因誤解而矛盾

國內疫情燒不停，民眾近日搶購快篩試劑常撲空，高雄市藥師公會反映是中華郵政配送端出問題，卻遭台灣郵政產業工會反控疫情期間缺乏同理心，要求公開道歉。高市藥師公會發布聲明稿表示，物流路線的安排可能影響到貨時間，是合理且可預期，社區藥局反映因上述狀況無法即時販售，是陳述事實，希望此一議題不要因為誤解而產生矛盾。

高雄市藥師公會發布的聲明指出，全台疫情升溫，連日確診數突破5位數，家用快篩需求上升，為確保購買通路暢通，藥師公會責無旁貸，全力協調各社區藥局響應中央防疫政策，一同加入「快篩實名制」行列。

社區藥局本身業務繁多，除既有工作，也配合防疫政策辦理居家送藥服務，給予居家照護者協助，在防疫路上藥師夥伴們可以說是全心投入也戒慎恐懼。

針對近日聲量很大的郵務配送問題，高雄藥師公會表示，物流運作有固定程序，路線安排也可能影響到貨時間，這些都是合理且可預期的，社區藥局反映因上述狀況無法即時販售，是陳述事實。

「防疫路上，並沒有分你我」，高市藥師公會表示，所有人員都默默在自己崗位奉獻一份力量，我們都是一條船上的人，藥師是，郵務士是，藥師公會是，政府更是，希望在這個議題上，不要因誤解而製造矛盾，讓我們一起面對共同的敵人，用彼此的力量保護好自己愛的家人，攜手戰勝這波疫情。