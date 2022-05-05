郵務士清晨7時優先送快篩試劑 高市藥師公會：超有感

高市藥師公會昨指快篩試劑在中華郵政「塞車」引起熱議，郵政產工會不滿，直指高市藥師公會沒同理心要求道歉，高雄郵局今起每藥局多送一箱快篩試劑供隔天販售，郵務士7時許就上班整貨、送件，高雄市藥師公會理事長張盈棠表示有感，澄清昨只是說明有藥局較晚拿到快篩試劑，全無批評意味，也感謝郵務士讓民眾能早點領到快篩試劑。

張盈棠表示，昨受訪並不是想指責任何人，只是反映有部分地區藥局較晚收到快篩試劑，應是溝通上的誤解，今天觀察公會已沒有會員反映太晚收到快篩試劑，以他們的藥局來說上午9點半就收到，很感謝郵務士及時送達，大家都是極力防疫，就望讓百姓可受到最好照顧。

對於加送的快篩試劑，張盈棠表示，系統規範每家藥局每天只能販售78份，像他們的藥局早上開始營業，多一箱可提前一天整理，隔天上午就能賣，而因快篩試劑是依身分證字號末碼單雙號領取，提醒各藥局不能偷跑先賣，如果今天多賣恐導致隔天的民眾買不到，但如果前一天賣剩則可累積至隔天繼續賣。