郵務士清晨7時優先送快篩試劑 高市藥師公會：超有感
高市藥師公會昨指快篩試劑在中華郵政「塞車」引起熱議，郵政產工會不滿，直指高市藥師公會沒同理心要求道歉，高雄郵局今起每藥局多送一箱快篩試劑供隔天販售，郵務士7時許就上班整貨、送件，高雄市藥師公會理事長張盈棠表示有感，澄清昨只是說明有藥局較晚拿到快篩試劑，全無批評意味，也感謝郵務士讓民眾能早點領到快篩試劑。
張盈棠表示，昨受訪並不是想指責任何人，只是反映有部分地區藥局較晚收到快篩試劑，應是溝通上的誤解，今天觀察公會已沒有會員反映太晚收到快篩試劑，以他們的藥局來說上午9點半就收到，很感謝郵務士及時送達，大家都是極力防疫，就望讓百姓可受到最好照顧。
對於加送的快篩試劑，張盈棠表示，系統規範每家藥局每天只能販售78份，像他們的藥局早上開始營業，多一箱可提前一天整理，隔天上午就能賣，而因快篩試劑是依身分證字號末碼單雙號領取，提醒各藥局不能偷跑先賣，如果今天多賣恐導致隔天的民眾買不到，但如果前一天賣剩則可累積至隔天繼續賣。
高雄郵局郵務科表示，今天快篩試劑非常順利提前在上午11點20分左右全數配送完畢，因明天周五郵件量普遍最高，明天也將加派2輛專車送快篩試劑，隨著配送量能穩定，本周預計周日不送，周六則送周日及周一的量，遇到未營業的藥局則收回。
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