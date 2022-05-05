金門縣府啟動端午節慰問 關懷弱勢民眾協助共度難關

端午節將屆，金門縣政府為表達對弱勢家庭關懷心意，從今日起展開拜訪鄉親慰問活動，因縣長楊鎮浯另有公務，特別委請社會處長董燊代表，董燊也在烈嶼鄉鄉長洪若珊、社會課長洪偉鈞等人陪同下，探視弱勢家庭，傾聽民眾心聲和鄉親話家常。

縣府表示，端節慰問行程自5月5日起展開，經統計目前金門的弱勢家庭計有164戶，縣府會於端節前夕將關懷送到家，其餘低收入戶慰問金仍採匯款方式，直接逕滙入當事人帳戶，讓鄉親都能快樂過端節。

董燊表示，楊縣長與縣府團隊都非常重視弱勢家庭關懷與照顧，也是社會處施政服務重點項目之一，透過社會資源連結，更深入瞭解每個家庭需求，目前為因應嚴重特殊傳染性肺炎期間，弱勢民眾易受疫情嚴峻影響，對其生命安全產生不利，縣府也加強關懷。

董燊指出，凡列冊低收入戶及中低收入戶者，由縣府發放金門地區快篩抵用券，以強化保護其抵禦疫情風險及生活負擔，其核發對象需於今年1月1月至5月31日止之列冊低收入戶及中低收入戶者，每一戶補肋面額500元2張，可購買2盒10份快篩試劑，縣府會持續與鄉鎮公所一起努力提供協助，來幫助這些弱勢的鄉親，以紓解困境。