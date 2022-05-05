快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

金門縣府啟動端午節慰問 關懷弱勢民眾協助共度難關

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
端節將屆，社會處長董燊（左）今天在烈嶼鄉鄉長洪若珊（右）陪同下，探視弱勢家庭，傾聽民眾心聲和鄉親話家常。圖／縣府提供
端節將屆，社會處長董燊（左）今天在烈嶼鄉鄉長洪若珊（右）陪同下，探視弱勢家庭，傾聽民眾心聲和鄉親話家常。圖／縣府提供

端午節將屆，金門縣政府為表達對弱勢家庭關懷心意，從今日起展開拜訪鄉親慰問活動，因縣長楊鎮浯另有公務，特別委請社會處長董燊代表，董燊也在烈嶼鄉鄉長洪若珊、社會課長洪偉鈞等人陪同下，探視弱勢家庭，傾聽民眾心聲和鄉親話家常。

縣府表示，端節慰問行程自5月5日起展開，經統計目前金門的弱勢家庭計有164戶，縣府會於端節前夕將關懷送到家，其餘低收入戶慰問金仍採匯款方式，直接逕滙入當事人帳戶，讓鄉親都能快樂過端節。

董燊表示，楊縣長與縣府團隊都非常重視弱勢家庭關懷與照顧，也是社會處施政服務重點項目之一，透過社會資源連結，更深入瞭解每個家庭需求，目前為因應嚴重特殊傳染性肺炎期間，弱勢民眾易受疫情嚴峻影響，對其生命安全產生不利，縣府也加強關懷。

董燊指出，凡列冊低收入戶及中低收入戶者，由縣府發放金門地區快篩抵用券，以強化保護其抵禦疫情風險及生活負擔，其核發對象需於今年1月1月至5月31日止之列冊低收入戶及中低收入戶者，每一戶補肋面額500元2張，可購買2盒10份快篩試劑，縣府會持續與鄉鎮公所一起努力提供協助，來幫助這些弱勢的鄉親，以紓解困境。

低收入戶 弱勢家庭 金門

延伸閱讀

影／金門確診+8 縣府公布新增個案的疫調足跡

影／疫情影響弱勢家庭 善心人士、企業捐款又捐物資

相關新聞

郵務士清晨7時優先送快篩試劑 高市藥師公會：超有感

高市藥師公會昨指快篩試劑在中華郵政「塞車」引起熱議，郵政產工會不滿，直指高市藥師公會沒同理心要求道歉，高雄郵局今起每藥局...

公雞也想搭輕軌？ 高捷鳴笛禮讓牠穿越軌道

又有人違規穿越高雄輕軌？這次的主角是隻雞！今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，幸好司機員反應機警，趕緊煞車...

金門縣府啟動端午節慰問 關懷弱勢民眾協助共度難關

端午節將屆，金門縣政府為表達對弱勢家庭關懷心意，從今日起展開拜訪鄉親慰問活動，因縣長楊鎮浯另有公務，特別委請社會處長董燊...

高雄整合九家醫院 週六首先啟動小兒快篩陽性特別門診

高雄市今天單日確診數已破千例，市府為恐疫情往校園蔓延，預計本周六起啟動「小兒快篩陽性特別門診」，目前已整合九家醫院，另設...

金門縣議會開議在即 議長洪允典帶領同仁全面普篩

新冠肺炎疫情持續升溫，台金兩地的確診案例暴增，考量金門縣議會的定期會召開在即，議長洪允典指示議會總務組超前佈署，提早進行...

寄養童逾三成是兩歲以下嬰兒 屏東家扶招募寄養家庭

屏東家扶中心招募寄養家庭，受到時代影響，雙薪家庭數量逐漸增多，屏東家扶統計近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。