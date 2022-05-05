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高雄整合九家醫院 週六首先啟動小兒快篩陽性特別門診

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導

高雄市今天單日確診數已破千例，市府為恐疫情往校園蔓延，預計本周六起啟動「小兒快篩陽性特別門診」，目前已整合九家醫院，另設4處社區篩檢站，在基層診所這端即將病患分流，避免個案湧向大型醫院急診室，衝擊整個醫療量能。

包括高雄市師公會榮譽理事長賴聰宏，現任理事長朱光興，高雄縣醫師公會理事長王宏育及兒科醫學會常務理事王玲，今午一同現身高雄市防疫記者會，說明「陽性門診」規畫內容，也宣示共同抗疫決心。

高雄市醫師公會理事長朱光興表示，目前高市確診病例屬輕症，市民如有症狀，就近找基層診所就能處理，基層診所會擔起守護市民健康責任。

高雄縣醫師公會事長王宏育指新北確診個案單日衝破１萬，令人戒慎恐懼，但呼籲民眾，發現任何症狀千萬別一下子就衝大醫院急診，大醫院專責是照顧重症病患，除非發高燒、很喘、神智不清才須到大醫院就醫，輕症或無症狀甚至居家快篩陽性者，找家庭醫師即可，再則就到高市社區採檢站。

高市醫師公會榮譽理事長賴聰宏表示，為疏通醫學中心大量緊急病患，高市分成雙軌處置，第一，快篩陽性又有症狀者，可到9家大醫院附設小兒科快篩陽性特別門診，除此則到衛生局設置的4大社區篩檢站。

賴表示，9大附設兒科快篩門診，都有小兒科醫師看診，給藥，順便做PCR，評估嚴重的會安住院，輕症或無症狀者可回家觀察，假如9大醫院爆滿，就可到小港森林公園等社區篩檢站，一樣會安排小兒科醫師駐診評估，「這是高雄獨一無二的措施」。

為疏通醫學中心大量緊急病患，高雄市五月七日起啟動小兒快篩陽性特別門診，目前已整合九家醫院，另設4處社區篩檢站，記者王昭月／翻攝
為疏通醫學中心大量緊急病患，高雄市五月七日起啟動小兒快篩陽性特別門診，目前已整合九家醫院，另設4處社區篩檢站，記者王昭月／翻攝
為疏通醫學中心大量緊急病患，高雄市五月七日起啟動小兒快篩陽性特別門診，目前已整合九家醫院，另設4處社區篩檢站，記者王昭月／翻攝
為疏通醫學中心大量緊急病患，高雄市五月七日起啟動小兒快篩陽性特別門診，目前已整合九家醫院，另設4處社區篩檢站，記者王昭月／翻攝

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