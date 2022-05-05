金門縣議會開議在即 議長洪允典帶領同仁全面普篩

新冠肺炎疫情持續升溫，台金兩地的確診案例暴增，考量金門縣議會的定期會召開在即，議長洪允典指示議會總務組超前佈署，提早進行快篩試劑採購作業，並於連日安排縣議會全部行政人員分批進行普篩，76人採檢全數陰性。

金門縣議會秘書長翁自保表示，新冠疫情持續擴大，染疫人數急劇增加，國內要求實施全員普篩的議論聲甫起，中央始終沒有動靜，不少縣市都陸續傳出有縣府或議會議員官員染疫，為恐疫情發生，致影響議會議程進行與議事運作，議會率先進行快篩，並由洪議長帶頭進行快篩。

縣議會表示，為配合政府防疫政策，落實自我健康檢測，以降低無症狀的感染，並維護機關同仁之健康，議會在5月4日及5日連續兩天，分發快篩劑給所有上班同仁及議長進行快篩，昨天含議長計73人，篩檢結果皆為陰性，今天再篩檢3人，合計76人全為陰性。

洪允典對於全員篩檢均為陰性的結果，表示十分欣慰，但也不忘強調，疫情期間大家應全力配合政府防疫作為，並加強自身及家人的防疫措施，守護好自己及周遭親友的健康，共同平安度過疫情。

議會昨安排全部人員於綜合大樓進行分批篩檢，同時也加強宣導防疫措施，並要求全員在疫情期間，務必落實政府防疫政策、加強自身及家人的防疫措施、減少人員群聚、避免病毒傳播的風險，而昨日未到班（含居家辦公）的員工，則須於到班當日完成篩檢。