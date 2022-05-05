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公雞也想搭輕軌？ 高捷鳴笛禮讓牠穿越軌道

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，幸好司機員反應機警，趕緊煞車、鳴笛，提醒公雞趕快穿越別擋路。圖為示意圖，非新聞所指公雞。圖／Ingimage
今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，幸好司機員反應機警，趕緊煞車、鳴笛，提醒公雞趕快穿越別擋路。圖為示意圖，非新聞所指公雞。圖／Ingimage

又有人違規穿越高雄輕軌？這次的主角是隻雞！今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，幸好司機員反應機警，趕緊煞車、鳴笛，提醒公雞趕快穿越別擋路。民眾也立即通報動保處抓雞，動保人員將雞放進籠子送至燕巢收容所，人、車、雞皆平安，也結束這場公雞奇遇記。

高雄捷運公司表示，今早有接獲司機員通報，依照目前的SOP標準作業程序，行駛途中如有發現沿線有小動物，司機員會先鳴笛示警，避免動物逗留在軌道，後續會回報行控中心，再派員至現場驅離或視狀況通報相關動保單位協助處理。因C35站旁有私人土地，也有種植蔬菜等，可能是飼主沒注意而讓公雞跑掉。

高捷表示，先前輕軌月台也曾有小狗、小貓出沒，基於保護小動物，司機員都會禮讓動物先行，通常鳴笛後動物就會警覺離開。動保處副處長段奇漢說，目前公雞安置在收容所，如果飼主可以證明公雞身分，可以領回，如果無法證明自己就是公雞的主人，也可以用領養的方式帶回。

為預防開放性軌道有異物闖入，高市捷運局與高捷公司，也正在進行軌道智慧防護系統整合計畫。目前已在C12駁二大義站至C13駁二蓬萊站路線段設置動物分析驅離系統，預計今年11月完成。未來如成效良好，會依實際營運需求再推行到沿線各段。高雄輕軌是最便民並與環境親近的綠能大眾運輸系統，高捷公司仍會以營運安全為最優先考量，歡迎民眾安心搭乘。

高捷公司表示，感謝民眾的反應通報，如民眾在輕軌沿線有發現可能影響輕軌營運安全的事件，可利用輕軌客服專線（07-7939676）通報，高捷公司會盡速派員處理。

今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，一旁則有私人土地種植蔬菜、養雞等。記者林巧璉／翻攝
今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，一旁則有私人土地種植蔬菜、養雞等。記者林巧璉／翻攝
今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，一旁則有私人土地種植蔬菜、養雞等。記者林巧璉／翻攝
今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，一旁則有私人土地種植蔬菜、養雞等。記者林巧璉／翻攝
今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，一旁則有私人土地種植蔬菜、養雞等。記者林巧璉／翻攝
今早6、7點高雄輕軌C35凱旋武昌站月台有雞出沒，一旁則有私人土地種植蔬菜、養雞等。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌 高捷

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