寄養童逾三成是兩歲以下嬰兒 屏東家扶招募寄養家庭

屏東家扶中心招募寄養家庭，受到時代影響，雙薪家庭數量逐漸增多，屏東家扶統計近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但近三年新增安置寄養童數，逾三成是兩歲以下嬰兒，需要高照顧量能，屏東家扶指出，希望能有穩定、耐心、毅力和堅持的寄養家庭提供照顧。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，歡迎年輕雙薪家庭加入寄養家庭成為生力軍，但卻在寄養童媒配安置上限制大，雙薪家庭無法照顧2歲以下嬰幼兒，也不易接受需要每周早療的發展遲緩的孩子，屏東家扶期待招募更多年輕有為、身心狀況佳家庭加入外，全家分擔照顧寄養服務，讓寄養童在寄養家庭全方位成長。

擔任寄養家庭滿20年58歲邱素麗，照顧過16名寄養童，類型眾多，患有過動症，也包含有性議題的少女或嚴重發展遲緩的幼童。邱素麗說，照顧過程很辛苦，但家人的支持與協助是最大的動力。

邱素麗已經當阿嬤，孫子與現在寄養童同齡，看到孫子與發展遲緩的寄養童互動玩耍，再加上一周三次的早療，寄養童的進步大家看得見，有家庭的支持，全家讓寄養童感受到寄養家庭的溫暖與愛。

服務20年寄養媽媽60歲邱英美照顧過20名寄養童，她曾遇到寄養童所帶來「挖糞塗牆｣技能，但深知打罵教育無法改變，家人的陪伴支持，她的兒女扮演陪伴角色，讓充滿刺的寄養童被愛的保護膜包裹著。邱英美的兒女也成為寄養童的學習角色，有正向榜樣仿效，邱英美的兒女長大，二女兒林玠芳投入社工領域，讓愛與關懷傳播給社會大眾。