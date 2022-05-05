快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寄養童逾三成是兩歲以下嬰兒 屏東家扶招募寄養家庭

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心招募寄養家庭，近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但近三年新增安置寄養童數，逾三成是兩歲以下嬰兒，需高照顧量能，希望穩定、耐心、毅力和堅持的寄養家庭提供照顧。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心招募寄養家庭，近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但近三年新增安置寄養童數，逾三成是兩歲以下嬰兒，需高照顧量能，希望穩定、耐心、毅力和堅持的寄養家庭提供照顧。記者劉星君／攝影

屏東家扶中心招募寄養家庭，受到時代影響，雙薪家庭數量逐漸增多，屏東家扶統計近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但近三年新增安置寄養童數，逾三成是兩歲以下嬰兒，需要高照顧量能，屏東家扶指出，希望能有穩定、耐心、毅力和堅持的寄養家庭提供照顧。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，歡迎年輕雙薪家庭加入寄養家庭成為生力軍，但卻在寄養童媒配安置上限制大，雙薪家庭無法照顧2歲以下嬰幼兒，也不易接受需要每周早療的發展遲緩的孩子，屏東家扶期待招募更多年輕有為、身心狀況佳家庭加入外，全家分擔照顧寄養服務，讓寄養童在寄養家庭全方位成長。

擔任寄養家庭滿20年58歲邱素麗，照顧過16名寄養童，類型眾多，患有過動症，也包含有性議題的少女或嚴重發展遲緩的幼童。邱素麗說，照顧過程很辛苦，但家人的支持與協助是最大的動力。

邱素麗已經當阿嬤，孫子與現在寄養童同齡，看到孫子與發展遲緩的寄養童互動玩耍，再加上一周三次的早療，寄養童的進步大家看得見，有家庭的支持，全家讓寄養童感受到寄養家庭的溫暖與愛。

服務20年寄養媽媽60歲邱英美照顧過20名寄養童，她曾遇到寄養童所帶來「挖糞塗牆｣技能，但深知打罵教育無法改變，家人的陪伴支持，她的兒女扮演陪伴角色，讓充滿刺的寄養童被愛的保護膜包裹著。邱英美的兒女也成為寄養童的學習角色，有正向榜樣仿效，邱英美的兒女長大，二女兒林玠芳投入社工領域，讓愛與關懷傳播給社會大眾。

屏東家扶中心在6月18日上午8點半舉辦寄養家庭招募說明會，年齡25到65歲，具穩定收入、身心健康且有足夠的空間、無不良素行紀錄者，加入寄養家庭服務行列，有意成為寄養家庭者，請洽屏東家扶中心寄養組（08）753-7123，或關注屏東家扶中心官網及臉書。

屏東家扶中心招募寄養家庭，近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但近三年新增安置寄養童數，逾三成是兩歲以下嬰兒，需高照顧量能，希望穩定、耐心、毅力和堅持的寄養家庭提供照顧。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心招募寄養家庭，近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但近三年新增安置寄養童數，逾三成是兩歲以下嬰兒，需高照顧量能，希望穩定、耐心、毅力和堅持的寄養家庭提供照顧。記者劉星君／攝影

寄養家庭 屏東 家扶中心

延伸閱讀

貼大字報誣指屏東消防局主管性侵 社區理事長被判刑

留住大學畢業生 屏東縣府祭就業獎助金

朱立倫：疫情中屏東需要最能照護縣民健康的醫生蘇清泉

影／國民黨中常會 提名蘇清泉參選屏東縣長

相關新聞

獨／一張照曝高市警局哺乳室面貌 新手媽哀號：好噁！

近年來，公共場所越來越重視「母嬰親善」環境，但高雄市警局的哺乳室卻設在身障廁所內，雖好意擺了一個沙發，但沙發的對面就是馬...

「里幹事要累垮了！」 高雄里長陳情要人力

國內疫情持續走高，高雄市昨天新增本土確診個案987人，不少防疫工作需仰賴里幹事協助，如防疫包發放等。不少里幹事直呼，工作...

衛武營園出現「絞殺榕」 養工處斷樹！營救木麻黃

高雄衛武營公園靠三多路一側最近出現兩棵木麻黃外圍的樹莖被腰鋸開一圈，被疑慘遭破壞，經向高市養工處追查，原來是為了保護木麻...

寄養童逾三成是兩歲以下嬰兒 屏東家扶招募寄養家庭

屏東家扶中心招募寄養家庭，受到時代影響，雙薪家庭數量逐漸增多，屏東家扶統計近三年新增20戶寄養家庭，有八成是雙薪家庭，但...

金門居家照護關懷中心今啟動 防疫一通電話全部搞定

隨著金門疫情逐漸升溫，確診人數累計已破百，金門縣府今天啟動居家照護關懷中心，強調「一通電話即到位」，提供居家隔離者、無症...

疫情下補教業退費無所適從 高雄議員建議設統一標準

高雄確診人數逐日上升，議員童燕珍指出，高雄校園線上線下直播系統的數量不夠，應該還要擴充，另有學生、老師染疫與匡列停課人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。