愛與關心不用保持「社交距離」天明功德會慶賀母親節

5月8日母親節將到來，高雄市天明功德會選在母親節前夕送愛，捐贈高雄仁愛之家432份防疫小禮物、手作花束小卡片及加菜金，慶賀仁家長輩今年度母親節快樂。

高雄市政府社會局仁愛之家照顧290位長輩，提供24小時住宿型生活照顧，全市唯一一處公辦公營老人福利機構。仁愛之家指出，天明功德會關心長輩，每週六上午，志工帶領仁家長輩一起讀經與研修宗教課程，每年春節、端午節及中秋節三大節日都會捐贈節慶物資。

為迎接今年度母親節到來，天明功德會結合社福團體辦理仁家年度慶祝母親節活動，今年度因疫情緣故，改以錄影關懷方式慶祝，捐贈仁家長輩432份防疫小禮物、志工伙伴手作母親節卡片及加菜金2萬元當母親節賀禮，5位仁家長輩代表接受。

仁愛之家主任歐美玉今天表示，感謝天明功德會長期對仁家長輩的關懷，現在是防疫非常時期，機構仍禁止訪客入內，呼籲仁家家屬透過電話問候長輩，讓長輩感受親人的關懷；防疫需要保持社交距離，但對母親的愛與關心是沒有距離的，愛要及時，感謝所有防疫守護人員，祝福全天下媽媽「母親節快樂」。