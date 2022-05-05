金門居家照護關懷中心今啟動 防疫一通電話全部搞定

隨著金門疫情逐漸升溫，確診人數累計已破百，金門縣府今天啟動居家照護關懷中心，強調「一通電話即到位」，提供居家隔離者、無症狀或輕症診者各項諮詢服務，以維持居家照護及生活關懷量能，同時也能確保醫院收治中、重症患者之醫療能量。縣長楊鎮浯也期勉加入居家照護關懷中心團隊一起努力，攜手扛下最後一里路的防疫關懷責任，共同打贏防疫戰爭。

楊鎮浯在今天上午到縣府大禮堂視察金門縣居家照護關懷中心及主持第一次工作暨啟動會議，他指出這2年多的防疫戰爭，讓大家的生活型態改變及受到很大影響，此外，不論是篩檢、隔離、防疫甚至是快篩購買等，國內防疫政策不斷變化，也導致許多人常一頭霧水。

楊鎮浯指出，今起居家照護關懷中心設置以後，民眾只要撥打1999求助，就能獲得正確即時的資訊，抑或是隔離期間的生活幫助。不只是生活關懷、健康照顧與疫情諮詢等服務，也透過該中心並強化衛生、民政、警政、社政、消防、環保、教育等局處縱(橫)向聯繫。

他也提及，目前縣府徵調同仁來協助接聽民眾諮詢電話，也呼籲在疫情發燒的當下，能號召有熱忱的退休教職、醫護校護或是志工團體一起加入抗疫行列。

「居家照護關懷中心」三大任務-生活關懷、健康照顧、疫情諮詢等，生活關懷部分由民政處於接到衛生局名單即委由各鄉鎮公所協助派發防疫包，內含衛教宣導單、衛生紙、口罩、垃圾袋、快篩試劑、餅乾、消毒用品等基本物資；社會處的急難救助及兒童托育、環保局的垃圾清運、教育處學生關懷等詢服務；健康照顧部分由衛生局協助醫療關懷、心理諮詢需求及消防局的緊急就醫。另，疫情諮詢則由專責窗口統一答覆民眾問題。