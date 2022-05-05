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疫情下補教業退費無所適從 高雄議員建議設統一標準

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員童燕珍建議，市府應針對疫情下的補教業制定退課與退費標準。記者徐白櫻／翻攝
高市議員童燕珍建議，市府應針對疫情下的補教業制定退課與退費標準。記者徐白櫻／翻攝

高雄確診人數逐日上升，議員童燕珍指出，高雄校園線上線下直播系統的數量不夠，應該還要擴充，另有學生、老師染疫與匡列停課人數增加，不少補習班衍生退費糾紛，應參考勞工局範例訂定疫情下停課、退費標準，並將補教業者納入振興補助對象。教育局長謝文斌指出，高市補習班與幼教業相關補貼已經發放，疫情期間鼓勵業者實施線上教學，降低實體上課衝擊。

高市議會今日總質詢。議員童燕珍指出，中央防疫政策混亂，基層民怨沸騰，市長陳其邁防疫滿意度高，比陳時中還適合當防疫指揮官，建議台灣可以換一個「陳」指揮官。

童燕珍說，截至5月4日已有14間學校、231班級停課、751人居家隔離，未來在家學習是不可避免的趨勢，但目前線上線下直播教學系統僅建置130間，國中小及高中職全年級配置約需1800間，兩者落差太大，建議市府積極推廣。陳其邁回應，未來一年線上線下學習會成常態，根據學校需求進行討論及盤點經費。

童也說，安親班補教業不如學校有明令停課標準，居隔者、自主健康管理人數愈來愈多，補習班老師事後還要幫學生補課，現在退費及停課規則混亂，家長業者糾紛層出不窮，業者叫苦連天無所適從，嚴重影響生計；勞工局針對勞工假別、項目、薪資等項目有明確規範可降低糾紛，建議教育局參考勞工局範例訂定疫情下停課與退費標準，未來將補教業納入振興補助。

教育局長謝文斌說，補習班部分，高雄市特有規定禁止入班，針對補習班與幼教業補貼，每日500元，這周已經發出去，疫情期間鼓勵業者實施線上教學，另參考勞工局表格研議與處理。

停課 補習 疫情

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