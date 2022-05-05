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綠營萬丹及內埔鄉初選激烈 民調疑駭客干擾、布條拆除

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供
民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供

民進黨屏東縣萬丹鄉、內埔鄉長初選，昨（4）完成兩鄉第一階段電話民調，兩鄉均完成1068份有效樣本數，7日將舉行第二階段黨員投票。民進黨屏縣黨部指出，昨接獲多起鄉親與黨員投訴，家中遭不明電話以「防疫宣導」錄音電話干擾，經查號碼都是境外電話，企圖癱瘓民調。黨部發出聲明，呼籲此風不可長。

萬丹鄉長初選部分現任代表會主席簡天屏、對上現任鄉民代表李麗卿；內埔鄉長初選，現任鄉長鍾慶鎮，迎戰前鄉長沈商嶽。

民進黨屏東縣黨部主委、縣議員許展維說，昨天他的服務處與家中電話都遭「防疫宣導」不明電話干擾，一個小時內連續打2、30通。他將向中央反映，未來針對鄉鎮初選制度，是否考慮仍要以家用電話，有些鄉鎮裝家用電話很少，甚至沒有再用家用電話。

萬丹鄉民在臉書發文反應，黨部收到許多黨員、鄉親投訴，家中電話遭不明電話，以「防疫宣導」錄音電話干擾，錄音電話2分49秒，接起來提醒民眾防疫諮詢宣導，結尾感謝大家耐心聽完，有問題打1922，祝大家健康。

屏東縣黨部指出，經查證衛生單位沒有做此宣導，來電顯示號碼查詢均為境外電話，企圖以干擾癱瘓民調進行的駭客行徑，居心叵測，民進黨屏東縣黨部嚴正聲明，除向選民因民調造成困擾致歉外，並對有心人士企圖干擾民調的行為發生譴責。

屏東縣縣黨部表示，凡破壞民主體制運作的歪風實不可長也不可取，已將民眾所提供電話號碼，報警偵查電話來源，縣黨部將提報執、評委會通案研討策進黨內初選提名辦法。

民進黨內埔鄉長初選部分，民進黨擬參選人沈商嶽今說，他懸掛約20個布條在民調前一天突遭拆除，報案提告毀損，竊盜，警方查到3人，並找到被拆除兩個布條，昨請沈領回布條，沈說，其中一人是對手的哥哥，他願意原諒對方。據了解，拆除布條地主則認為，沈未經同意將布條掛在他們地上，才拆除布條。另外有些布條則有妨礙交通拆除。對於沈的布條遭拆除一事，鍾慶鎮今說，相關事情他完全不清楚、不知道、不了解。

黨部指出，萬丹、內埔鄉長初選民調4日完成兩鄉第一階段電話民調，均在民調時間達成1068有效樣本數，5月7日第二階段黨員投票，縣黨部5月9日上午開封計算民調成績，依民調70%、黨員投票30%加總成績，決定兩鄉提名人選。

民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供
民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供
民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供
民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供
屏東縣民進黨內埔鄉長擬參選人沈商嶽（右）指控他的懸掛布條在民調前一天遭拆除。記者劉星君／攝影
屏東縣民進黨內埔鄉長擬參選人沈商嶽（右）指控他的懸掛布條在民調前一天遭拆除。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供
民進黨屏東縣黨部舉行萬丹鄉長、內埔鄉長初選，萬丹鄉民反應，昨天接到房以防疫電話為由錄音電話企圖干擾民調。圖／民進黨屏東縣黨部提供

民調 屏東縣 民進黨

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