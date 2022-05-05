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「里幹事要累垮了！」 高雄里長陳情要人力

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
里幹事與里長通話紀錄可看出防疫包需求大，確診者也會要求相關生活用品。記者林巧璉／攝影
里幹事與里長通話紀錄可看出防疫包需求大，確診者也會要求相關生活用品。記者林巧璉／攝影

國內疫情持續走高，高雄市昨天新增本土確診個案987人，不少防疫工作需仰賴里幹事協助，如防疫包發放等。不少里幹事直呼，工作量快要吃不消。高市副市長林欽榮今視察曹公圳分洪工程時，遇里長陳情，要求市府加派人力，「里幹事快垮了！」林欽榮表示，市府正在籌措經費、調度人力，會盡快投入更多資源協助。

鳳山區忠孝里里長李美雪說，昨晚一位家在台中的確診者家人打了十多通電話，要求里長、里幹事替自己在高雄確診的孩子送物資。「里長也是人啊！我們也會怕接觸確診者會被傳染。」李美雪說，里幹事最辛苦，常常忙到晚上10點、11點，還在送防疫包。有時衛政系統資訊慢，里幹事手上還沒有名單，但已有里上的確診者找上門，還要挨確診者罵。

林欽榮表示，近期疫情變化快，里幹事、里長，甚至是藥師等都忙得人仰馬翻非常辛苦，市府已進行相關人力配置，高市長陳其邁已責成副秘書長王啟川處理經費、人力問題，目前有多個方案討論中，除了調度38個局處外，也不排除以工代賑，讓更多人力投入協助疫情。里長則說，希望市府能盡快調度，等到里幹事垮掉就不好了。

鳳山是高雄人口最多行政區，全區人口35萬多人。鳳山區長石慶豐說，疫情已超過兩年，尤其近日情況嚴峻，里幹事工作負擔大，非常辛苦。但有時是通報系統延遲，里幹事手上還沒拿到確診者名單，如果手上有名單都會盡快配送，早上的名單會在中午前完成，中午後的名單則在晚上六點前配送。

市議員林于凱指出，近來確診人數多，居家隔離、居家照護等政策多，不少民眾已被搞得頭暈，有些學校也發生已可到校上課，但部分家人沒被通知到，孩子繼續在家裡隔離的狀況。林于認為，高雄疫情勢必會持續攀升，屆時匡列人數眾多，衛政、民政系統都會負荷不了，有必要重新討論是否放寬匡列標準。

市議員劉德林表示，高雄疫情已進入第二階段，不能再採取過去疫情平穩時的做法，里長、里幹事確實很辛苦，市府須趕快制訂新流程，讓防疫工作更加順暢。

高市副市長林欽榮今視察曹公圳分洪工程，不少里長陳情疫情飆升下，里幹事疲於奔命已快累垮。記者林巧璉／攝影
高市副市長林欽榮今視察曹公圳分洪工程，不少里長陳情疫情飆升下，里幹事疲於奔命已快累垮。記者林巧璉／攝影

疫情 林欽榮

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