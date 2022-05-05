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疫情延燒 澎湖花火3離島場宣佈取消

中央社 / 澎湖縣5日電

國內疫情延燒，確診人數暴增，今晚的觀音亭主場照常施放，花火離島3場次的活動則宣佈取消，而7日舉辦的西嶼外垵舉辦母親節大會與農漁特產推廣活動也一併取消。

澎湖縣政府旅遊處發布訊息表示，澎湖國際海上花火節，澎湖本島主場次自4月25日至6月30日止每週一、四晚上在馬公市觀音亭休閒園區施放，如期舉行，今晚「澎坊之夜」除了有花火施放，第2套澎湖主題無人機科技燈光秀也將首度上演。

受到疫情升溫影響，原本規劃的28日七美、6月11日望安及25日吉貝嶼共3離島場次，縣府旅遊處在與各鄉公所協調時，各公所擔心疫情進入離島，因而決定取消，連同今年在外垵漁港慶元宵的花火外垵場，改在7日晚舉辦的母親節大會與農漁特產推廣活動時的花火施放，也同步取消。

縣府旅遊處表示，2022澎湖國際海上花火節，今年邁入20週年，持續與LINE作，今年總共施放24場次，在取消離島3場次後，剩下21場次，都在馬公觀音亭主場區施放，其中有10場是LINE主場合作，除了多采多姿的花火外，還有500至700架無人機科技燈光秀與搭載煙火表演。

澎湖 疫情 花火節

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