曹公圳分洪工程把水帶到鳳山溪 工程5月底完工

汛期將至，高市府近期視察多處滯洪工程，高雄市鳳山去年多次因大雨淹水，民眾苦不堪言，忠義里、忠孝里、曹公里、鎮西里等里更是淹水熱區。為改善淹水狀況，水利局投入4千多萬經費。啟動治水3部曲，包括鳳山曹公圳分洪工程、鳳山行政中心和青年公園滯洪池和熱帶園藝試驗所等。高市副市長林欽榮今視察曹公圳表示，「今年的汛期我們準備好了！」

林欽榮表示，鳳山熱帶園藝試驗所一帶滯洪部分也取得農委會同意，但因為涉及375減租等租約問題，市府還需要一些時間處理，後續也會尊重地方、議員建議，將試驗所打開圍牆，讓鳳山綠帶串連更完善。

曹公圳分洪工程去年10月動工，目前工程已完成99%，總經費1543萬元。工程調整渠道坡度、興建分洪箱涵配及景觀改善、總長度約590公尺，全數可於5月底完工。水利局說明，過去曹公圳主要收集曹公路到澄清路及曹公圳南北兩側雨水，往西流入大港圳及寶珠溝，但因下游大港圳通水斷面不足，加上排水支流複雜，造成上游曹公圳周遭，如文化路、華山街、青年路、光復路等地一帶淹水狀況。

現在分洪工程以鳳山區仁義街為界，把仁義街以東的水往東排放到鳳山溪，一來也縮短水流路徑。水利局長蔡長展說，過去在水利計畫中，本來這些水就是要流向鳳山溪，這次經由工程水法，把排水分流，降低下游大港圳及寶珠溝排水系統負擔。蔡長展說，分洪工程最難的地方是部分區域管線複雜，必須用人工方式開挖，承包商也努力在汛期前完工。

林欽榮也不忘宣傳「高雄市水情e點靈」Line APP，他說，曹公圳設有即時監視系統(CCTV)，可在第一時間將水情狀況回傳至「高雄市水情e點靈」，未來民眾都可透過APP掌握現場即時水情警戒。