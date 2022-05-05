衛武營園出現「絞殺榕」 養工處斷樹！營救木麻黃

高雄衛武營公園靠三多路一側最近出現兩棵木麻黃外圍的樹莖被腰鋸開一圈，被疑慘遭破壞，經向高市養工處追查，原來是為了保護木麻黃而採取的必要作為，讓木麻黃不致被榕樹氣根強勢包覆，最終凋零至死。

物競天擇是自然生態演進的定律，不只動物界存在弱肉強食現象，植物界也一樣，高雄衛武營公園最近即出現樹木麻黃被榕樹氣根包覆的現象，樹身被勒得似乎已喘不過氣，發生俗稱為「絞殺榕」的現象，高市養工處為解救木麻黃，自樹幹中段位置鋸斷氣生根，但偌大的「傷口」，讓許多民眾以為樹木又遭不明破壞。

專精園藝的高市養工處副處長王妙珍表示，「絞殺榕」不是專有名稱，但是淺顯易懂，主要因為榕樹是強勢樹種，它的果實經果飛鳥等動攜帶落地長成氣生根，延伸至土壤後變成粗壯的枝條，繼而包覆住其他樹木，造成枯萎凋亡。

王妙珍說，衛武營區的木麻黃是早年營區內樹種，樹齡約5、60年，樹木多已老化，生長亦慢，一旦發生被榕樹氣生根包覆的「絞殺榕」情形，會逐漸枯萎凋亡。

她說，木麻黃樹木較高，榕樹的高度通常只在木麻黃三分之一高的位置，木麻黃若被榕樹絞死， 易產生公共危險，而榕樹少了木麻黃的支撐，遇到強風吹拂，也同樣會發生危險。

高市養工處表示，為保護衛武營園區生物多樣化，也避免樹木折斷等公安問題，目前選定三多路一帶先以兩顆木麻黃截斷榕樹氣生根，進行實驗。如果成效良好，再進一步推進。