民眾黨批台鐵高雄機廠被大卸八塊 市府：11日開座談會

台鐵高雄機廠都市計畫變更案公布後引發外界質疑，民眾黨今日召開記者會指出，高市府「大卸八塊」、「為都市計畫而都市計畫」，採用「以車為本」的概念倒退30年，呼籲中央政府、鐵路局與高市府要重視地方生活圈發展，公民參與及程序正義，不要跟外界脫節。

高市府指出，此案尚未定案，另市長陳其邁指示，市府會盡最大可能適當保存現有鐵道紋理的地景意象、機廠內的貨車工廠等重要建築物以「全棟保存再生利用」為原則，並尊重保障台鐵局肩負資產開發之政策任務，都發局5月11日辦座談會，廣邀各界參與討論。

上午10點，立委張其祿、議員吳益政，以及苓雅區林榮里長王文祿、朝陽里長丁文瑞在高雄市議會召開記者會。王、丁兩里長說，居民過去被高牆阻隔，無法走入機廠，盼朝鐵道或火車博物館、文創及生態方向發展，社區也需要停車場，期待未來開放市民共享空間。

張其祿指出，臨港線鐵路在二戰後的經濟發展扮演舉足輕重角色，建議從「鐵道博物館」理念出發，成為哈瑪星體到文化園區的延伸，一定要重新開放、融入社區，可參考台北松菸、台北機廠及華山文創園區規畫，不該忽視鐵道記憶文化。