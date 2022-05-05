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台鐵高雄機廠都計變更惹議 市府：尋求最大公共利益

中央社 / 高雄5日電

高市都委會審議通過台鐵高雄機廠都市計畫變更案，但遭質疑過於零碎化、忽略鐵路文化紋理，高雄市政府都發局強調尚未定案，會廣納各界建言，尋求市民的最大公共利益。

台鐵高雄機廠占地約32公頃，位於鳳山、前鎮、苓雅區交界，原為南台灣最大鐵路車廂維修工廠，因配合高雄市區鐵路地下化通車，經行政院核定遷廠，遷移到去年完工啟用的屏東潮州廠。

高雄市都委會近日審議通過高雄機廠都計變更案，將透過市地重劃方式再開發；但遭多名民代及文史團體質疑規劃過於零碎化，也忽略廠內既有鐵路文化紋理。

民眾黨立委張其祿及高市議員吳益政上午在議會召開記者會，呼籲高雄機廠都計變更案應融入地方生活圈發展。吳益政並表示，高雄機廠也是氣爆重建一部分，希望將氣爆紀念公園遷移至此，並尊重既有的鐵道倉庫、廠區及生態環境等。

張其祿說，過去高雄機廠是高牆封閉廠區，與周邊社區有隔閡，後續規劃應兼顧都市歷史脈絡，從「鐵道博物館」理念出發，融入社區，走入市民日常生活中。

對此，都發局今天發布新聞稿強調，此案尚未定案，仍屬都市計畫法定審議程序中，尚須第2次辦理公告公開展覽草案，並報內政部都委會審議。市府會廣納各界建言，尋求高雄市民的最大公共利益。

都發局表示，此案都市計畫將重新公展，後續並把握3原則作業方向，一是盡最大可能適當保存現有鐵道紋理所呈現的地景意象；二是機廠內貨車工廠等重要建築物以「全棟保存再生利用」為原則；三是尊重並保障台鐵局肩負資產開發的政策任務。

高雄市 台鐵 鐵道

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