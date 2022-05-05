澎湖確診人數破百疫情擴大 花火節停辦3場離島場次

澎湖縣疫情擴大，累計確診人數破百，而且疫情延燒校園，從大學到幼兒園都有學生、學童染疫，由於澎湖正舉辦國際海上花火節，因疫情擴大，當地鄉公所決定取消七美、望安和吉貝鄉公所所舉辦的3場次的活動，澎湖縣府表示，尊重鄉公所決定。

澎湖正舉辦國際海上花火節，原本預定3場離島場次包括5月28日的七美場、6月11日望安場以及6月25日的吉貝場，因澎湖疫情擴大，染疫確診人數破百，當地鄉公所今緊急公布取消3場次的活動。

澎湖縣政府旅遊處陳美齡處長表示，離島取消係因應離島鄉公所考量疫情持續延燒，尊重鄉公所的決定。

澎湖縣政府表示，其他場次的花火節目前一樣照辦，欣賞花火也可分流，包括金龍頭 、赤馬安檢站 、重光海堤 、第三漁港以及案山漁港的活動依舊照常舉辦。