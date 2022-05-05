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留住大學畢業生 屏東縣府祭就業獎助金

中央社 / 屏東縣5日電

屏東縣政府3年前推出「屏東好貼薪」政策，鼓勵青年移居屏東及返鄉就業，縣府表示，今年除延續申請資格外，特別加碼鼓勵大專院校應屆畢業生留在屏東就業。

縣府發布新聞稿表示，自民國108年起推出「屏東好貼薪」移居穩定就業獎助方案，至今已1156人符合申請資格，今年除延續往年申請資格外，特別加碼鼓勵110學年度大專院校應屆畢業生，於畢業（或退伍）後6個月內就業者，符合申請要件即能受惠。

縣府表示，納入應屆畢業青年補助，一方面希望留住縣籍或非屏東縣籍的大專院校畢業生，畢業後留縣工作，如能順利穩定就業，將增加青年人口；另一方面，透過補助誘因鼓勵應屆畢業生嘗試薪資較高的職缺，並期待能帶動縣內事業單位提高薪資。

縣府勞動暨青年發展處表示，「屏東好貼薪」獎助對象條件，包括移居或返鄉青年、15歲至44歲設籍於屏東縣、受僱於同一事業單位並投保勞工保險、勞務所在地位於屏東、且勞保投保薪資級距達2萬8801元以上（醫事人員勞保投保薪資級距達3萬3301元以上）。

勞青處表示，移居者109年12月31日前設籍於屏東縣以外的縣市達1年以上；返鄉者戶籍在屏東109年12月31日前在外縣市工作達1年以上；符合資格者自申請日起工作滿6個月及12個月，得申請共新台幣6萬元穩定就業獎助金，今年預計獎助人數250人。

勞青處表示，對於即將步入職場的應屆畢業青年，如果對就業方向、就業市場或就業的準備等還有不清楚或有待諮詢之處，勞青處屏東青年就創業輔導中心可提供就業或創業相關資源服務，以一站式一案到底的服務方式，提供青年學子在進入職場前做好充分的準備，對於職場不再茫然，進而穩定就業。

屏東縣政府 青年 投保薪資

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