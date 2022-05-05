聽新聞
test
0:00 / 0:00
小港林園線地方有「異見」 陳其邁：變更設計要拖2年
高雄捷運紅線小港延伸林園線預定今年年底動工，但終點路線採高架設計地方一直有不同意見。議員王耀裕指出，這段距離近300公尺的路線會經過中油等石化業，地方不斷陳情希望同樣採地下設計，盼能有轉圜空間。市長陳其邁說，行政院已通過可行性研究，若變更至少還要2年才能動工，另外站體安全設施也有所因應，近期再度與工會溝通。
去年底行政院核定「高雄捷運小港林園線可行性研究案」，此線軌道長度12公里，將有7座車站，分別為L1中鋼東門、RL2東林路、RL3鳳鼻頭、RL4中門路和下厝路口、RL5港埔國小、RL6幸福公園旁、RL7林園工業區，總經費533億元，預計2030年完工。
今早議員王耀裕總質詢指出，RL6至 LR7走高架設計，鄰近中油、台石化、長春、信昌等石化業，2、300公尺路段非常危險，石油工會也不贊成，希望跟其他路段一樣採地下化過高屏溪，銜接至屏東之後再讓他們決定要地下或高架，世界上沒有軌道設計跨越石化工業區。
王耀裕說，若真的一定要採用高架，建議讓RL6直接走台25道路，避開林園石化工業區，改走潭頭、溪州等農業區塊，這樣比較安全。
市長陳其邁回應說，行政院通過可行性研究評估，若再改路線，至少2年時間還不能動工，8年後通車的規畫會延至10年，地下化過屏東，經費多300億跑不掉，會增加屏東負擔；中油部分，RL7站址西移後距離300公尺，採全面防爆設計面罩，安全設施上有所改善。
陳其邁強調，此問題工會已經來溝通兩次，5月9會再次跟中油與工會溝通，大家來集思廣益，持續跟地方溝通；捷運可以帶動林園發展，對鄉親來說是起碼的公義，不要說汙染都在那邊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言