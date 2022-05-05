小港林園線地方有「異見」 陳其邁：變更設計要拖2年

高雄捷運紅線小港延伸林園線預定今年年底動工，但終點路線採高架設計地方一直有不同意見。議員王耀裕指出，這段距離近300公尺的路線會經過中油等石化業，地方不斷陳情希望同樣採地下設計，盼能有轉圜空間。市長陳其邁說，行政院已通過可行性研究，若變更至少還要2年才能動工，另外站體安全設施也有所因應，近期再度與工會溝通。

去年底行政院核定「高雄捷運小港林園線可行性研究案」，此線軌道長度12公里，將有7座車站，分別為L1中鋼東門、RL2東林路、RL3鳳鼻頭、RL4中門路和下厝路口、RL5港埔國小、RL6幸福公園旁、RL7林園工業區，總經費533億元，預計2030年完工。

今早議員王耀裕總質詢指出，RL6至 LR7走高架設計，鄰近中油、台石化、長春、信昌等石化業，2、300公尺路段非常危險，石油工會也不贊成，希望跟其他路段一樣採地下化過高屏溪，銜接至屏東之後再讓他們決定要地下或高架，世界上沒有軌道設計跨越石化工業區。

王耀裕說，若真的一定要採用高架，建議讓RL6直接走台25道路，避開林園石化工業區，改走潭頭、溪州等農業區塊，這樣比較安全。

市長陳其邁回應說，行政院通過可行性研究評估，若再改路線，至少2年時間還不能動工，8年後通車的規畫會延至10年，地下化過屏東，經費多300億跑不掉，會增加屏東負擔；中油部分，RL7站址西移後距離300公尺，採全面防爆設計面罩，安全設施上有所改善。