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稚動智慧農業 高市農業局今年再補助27案

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄智慧農業大步邁進，今年申請數倍增、核定27案。記者王昭月／翻攝
高雄智慧農業大步邁進，今年申請數倍增、核定27案。記者王昭月／翻攝

高雄市農業局今年擴大推動智慧農業，市府昨核定27案，將投入1300多萬元協助農民，務農時更省工、省時、省力。另為讓「高雄首選」優質農產品走向全世界，今天也與外貿協會強強聯手，舉辦「高雄農特產品拓展外銷輔導說明會」，專人說明計畫內容及參加辦法。

今年農民提案增加到32案，高市農業局核定通過27案，超過19項農作物，農業局長張清榮說，今年核定項目多元化，包含AI選別機、美濃農會集團智慧管理、水稻智慧灌溉等，預計2年協助40案場，超過25項作物，投入2千多萬元，帶動產業發展。

目前協助建置案場以番石榴5場最多，其次為蜜棗、玉荷包4場及水稻3場，還有杉林區貓山王榴槤智慧監測、檸檬智慧選別、蘭花智慧環控等。另農業局推出的高雄農來訊，農民只要加入就可獲得免費智慧服務，獲得今年智慧城市創新應用獎。

另高雄近年來在農產外銷上頗有斬獲，像蜜棗已成功打進日本、香港、帛琉、星馬地區多年，去年更進軍歐洲荷蘭市場。今年與荷蘭貿易商合作，首度打入法國市場。大樹金鑽鳳梨輸日，價格比菲律賓高，仍大受歡迎。今年高雄鳳梨產季2月起至今外銷日本數量將近3000公噸，預估今年銷量將成長3倍以上。

農民 荷蘭 日本

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