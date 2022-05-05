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快儲水！高雄3區多里今停水15小時 影響3萬多戶

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
高雄市大寮區、鳳山區、大樹區多里今天上午9點起停水至晚間12點，共計影響3萬多戶用水。圖／本報資料照
高雄市大寮區、鳳山區、大樹區多里今天上午9點起停水至晚間12點，共計影響3萬多戶用水。圖／本報資料照

台灣自來水公司今天上午起將辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗，預計高雄市鳳山區、大寮區、大樹區等3區多里將自上午9點停水至晚間12點，停水15小時，總計將影響3萬7102戶。

水公司第七區管理處公告指出，為辦理今年度翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗，鳳山、大寮、大樹3區多里將自今天上午9點至晚間12點停水，共3萬1615戶停水、5487戶減壓供水，總計影響3萬7102戶。

水公司表示，停水地區包含大寮區大寮里、上寮里、三隆里、琉球里、翁園里、忠義里、義和里、溪寮里、江山里、中興里。鳳山區誠智里、東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、生明里，以及大樹區九曲里。降壓地區則為大寮區前庄里、中庄里。

停水工業區包含，和發工業區（和春基地）、萬大工業區、瓦厝街小型工業區一帶。不含大發工業區及和發工業區（大發基地）。

水公司提醒，民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，且停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

高雄市大寮區、鳳山區、大樹區多里今天上午9點起停水至晚間12點，共計影響3萬多戶用水。圖／翻攝自台灣自來水公司官網
高雄市大寮區、鳳山區、大樹區多里今天上午9點起停水至晚間12點，共計影響3萬多戶用水。圖／翻攝自台灣自來水公司官網

停水 停電

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