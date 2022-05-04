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北市「車來速」塞車、誤闖 高市會視疫情考慮是否增設
台北市加開「車來速」篩檢站，卻塞車或發生誤闖亂象，高市府衛生局今天說明高雄車來速執行狀況，指人潮高峰時會分流，市長陳其邁也表示，會視疫情考慮是否增設。
台北市今天起在士林北投科技園區開設「車來速」PCR篩檢，快篩陽性民眾可做PCR，有症狀的民眾亦可拿藥。但不少非快篩陽性或未預約的民眾前來，導致篩檢站塞車。
高雄市長陳其邁表示，高市「車來速」已運作一段時間，都有注意採檢量能，若有不足就會增設採檢站。
高市府衛生局簡任技正潘炤穎，高雄目前有4個「車來速」每天服務量1000到3000人次不等；「車來速」屬流動式，搖下車窗就能受檢，接觸風險低，民眾滿意度不惡，但每個「車來速」也有負荷極限，排檢人潮多時會適時增加動線，進行分流。
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