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高雄居民不愛住家鄰正義火車站 門牌被編成「鐵道街」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
居民覺得舊名稱比較有價值，住在正義路火車站附近卻不能擁有這個巷名不合理。記者徐白櫻／攝影
居民覺得舊名稱比較有價值，住在正義路火車站附近卻不能擁有這個巷名不合理。記者徐白櫻／攝影

高雄鐵路廊道長達15公里，橫跨三民、苓雅及鳳山等區，地下化後綠園道命名糾紛不斷。議員黃文益指出，苓雅區與鳳山區都有民眾不滿路名被變更成「鐵道街」，鳳山居民更名成功，正義車站附近居民盼保持原名，卻受限法規無法跨過更名門檻，這樣不合理。市長陳其邁表示，會請民政局持續溝通。

綠園道從左營、鼓山、三民、苓雅銜接至鳳山，市府將兩側道路命名鐵道街，苓雅區恆豐街居民不滿鐵道台語音似「剃刀」，陳情不願意更名「鐵道街」，後來因連署人數不足未能翻盤。

議員黃文益今日質詢指出，當初命名時，舊「道路命名及門牌編釘自治條例」未規範要納入公民參與，鳳山居民不滿新名稱，後來連署成功，順利更名「文享街」，鐵道街1號至300號憑空消失。

黃文益說，緊鄰正義車站的苓雅區正義路308巷內居民也不喜歡新名稱，37戶有32戶居民想沿用舊巷名，依規定卻要納入街道對面三民區里民同意才能變更，單獨連署無法取得多數同意，居民多次陳情不放棄，他們認為正義路未消失，名氣也比較大、有價值，沒必要更名。

市長陳其邁表示，地方一直反映這些問題，會請民政局再持續溝通。此外，一般用路人看路名找路需要有脈絡可循，若沒有爭議會尊重當地居民看法，門牌整編時比較難沿用原有路名，會再進一步研究看看。

居民覺得舊名稱比較有價值，住在正義路火車站附近卻不能擁有這個巷名不合理。圖／黃文益提供
居民覺得舊名稱比較有價值，住在正義路火車站附近卻不能擁有這個巷名不合理。圖／黃文益提供
高市苓雅區正義路308巷居民不喜歡門牌被變更為鐵道街，原有的正義路知名度比較高。圖／黃文益提供
高市苓雅區正義路308巷居民不喜歡門牌被變更為鐵道街，原有的正義路知名度比較高。圖／黃文益提供
高雄市議員黃文益多次接獲陳情，正義火車站附近居民不喜歡門牌從正義路的巷道名稱變成鐵道街。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃文益多次接獲陳情，正義火車站附近居民不喜歡門牌從正義路的巷道名稱變成鐵道街。記者徐白櫻／翻攝

鐵道 門牌 陳其邁

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