高雄居民不愛住家鄰正義火車站 門牌被編成「鐵道街」

高雄鐵路廊道長達15公里，橫跨三民、苓雅及鳳山等區，地下化後綠園道命名糾紛不斷。議員黃文益指出，苓雅區與鳳山區都有民眾不滿路名被變更成「鐵道街」，鳳山居民更名成功，正義車站附近居民盼保持原名，卻受限法規無法跨過更名門檻，這樣不合理。市長陳其邁表示，會請民政局持續溝通。

綠園道從左營、鼓山、三民、苓雅銜接至鳳山，市府將兩側道路命名鐵道街，苓雅區恆豐街居民不滿鐵道台語音似「剃刀」，陳情不願意更名「鐵道街」，後來因連署人數不足未能翻盤。

議員黃文益今日質詢指出，當初命名時，舊「道路命名及門牌編釘自治條例」未規範要納入公民參與，鳳山居民不滿新名稱，後來連署成功，順利更名「文享街」，鐵道街1號至300號憑空消失。

黃文益說，緊鄰正義車站的苓雅區正義路308巷內居民也不喜歡新名稱，37戶有32戶居民想沿用舊巷名，依規定卻要納入街道對面三民區里民同意才能變更，單獨連署無法取得多數同意，居民多次陳情不放棄，他們認為正義路未消失，名氣也比較大、有價值，沒必要更名。