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高雄火車站站東路暫定年底通車 從原二線道拓寬為三線

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
目前南來北往車輛皆從站西路通行，年底站東路通車後，將調整為單行道，北上走站東路、南下則走站西路。記者林巧璉／攝影
目前南來北往車輛皆從站西路通行，年底站東路通車後，將調整為單行道，北上走站東路、南下則走站西路。記者林巧璉／攝影

高雄鐵路地下化後，高雄新車站工程持續推進，高市副市長林欽榮今下午視察站東路工程。站東路原本預計今年9月完工，但考量缺工缺料，目前暫定年底前通車，也會納入交通測試等狀況。屆時站東路將變成南往北單行道，車道從目前的二線道增為三線道，增加一混合車道，供騎士使用。

站東路通車後，緊接著現在的站西路也會開始調整，現在南往北、北往南的車輛皆靠站西路通行，未來則拆開分流，南下走站西路、北上則走站東路。通車前交通局也會進行車流、儀控測試，期讓車流更順暢。

為何通車時間往後推？林欽榮說，南工處仍以9月為目標，但考量目前缺工缺料嚴重，希望給南工處更多時間，工安是第一考量。且路型變化大，完工後仍須讓交大、義交和交通局等演練，更要宣導讓市民了解未來交通動線。

車站商辦大樓、旅館大樓、天棚等整體工程，預計2025年完工，民眾可在綠化天棚上騎乘單車，天棚完工後將串聯左營、高雄、鳳山等整體綠園道，民眾未來可騎著單車一路從左營騎至鳳山，中途行經天棚時在高處一覽市區景象。

林欽榮表示，過去105年都市計畫僅規畫站東路、站西路二線道，機車必須待轉南華路，「這樣不行，實在太不便民，對機車族不友善。」市府和鐵道局討論後決定增闢為三線道，也讓機車騎士能更方便通行。

林欽榮也預告，未來帝冠車站外也會有行人駐足空間，可同時容納兩百人，為增加行人拍照、打卡安全也會調整行人專用號誌時相。林欽榮現場要求工務局重新盤點行人空間，一定要從人本交通考量，讓商辦、旅客等人潮有舒適的人行空間。

交通局指出，未來車站西側設有市區公車轉運站，未來站東公車停靠區會有紅27、52兩線路線。其他路線則維持原有停靠路線。東側則有國道客運轉運站，可供22席停靠月台。

高雄市副市長林欽榮今天視察高雄車站站東路工程狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長林欽榮今天視察高雄車站站東路工程狀況。記者林巧璉／攝影
目前南來北往車輛皆從站西路通行，年底站東路通車後，將調整為單行道，北上走站東路、南下則走站西路。記者林巧璉／攝影
目前南來北往車輛皆從站西路通行，年底站東路通車後，將調整為單行道，北上走站東路、南下則走站西路。記者林巧璉／攝影

林欽榮 單車

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