防「車來速」篩檢站堵塞誤闖 高市府：人潮高峰時會分流
北市加開「車來速」篩檢站，卻發生塞車或誤闖亂象，高市府衛生局今天表示，目前「車來速」篩檢站在人潮高峰會增設動線分流，且民眾滿意度頗高，也會依醫療量能跟疫情考慮增設。
台北市政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情加開篩檢站，士林北投科技園區今天起開設「車來速」PCR篩檢，快篩陽性民眾可開車、騎車或走路前來，除了做PCR外，有症狀民眾也可拿藥。但有不少非快篩陽性或是無預約民眾前來，導致篩檢站塞車或車輛逆向誤入採檢車道。
針對高雄「車來速」篩檢車道實施狀況，高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會表示，市府這段時間從設立社區篩檢站到「車來速」其實已經運作很長時間，之後也會特別注意採檢量能，若有不足就會增設採檢站。
高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，據統計高雄目前有4個「車來速」採檢車道，平均每天服務量從1000到3000人次不等；因「車來速」屬於流動式，免下車服務，接觸風險低，所以民眾滿意度跟需求都頗高，市府也正考慮因應疫情變化增設。
潘炤穎說，每個「車來速」採檢車道都有可負荷採檢極限，在預期人車會較多時期，衛生局也會適時增加動線盡量分流，這些都是長久累積出來的運作經驗。
衛生局近日開設20個社區篩檢站，其中同盟公園、立德棒球場、新光停車場等篩檢站場地較大，還有設置「車來速」採檢車道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言