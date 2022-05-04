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防「車來速」篩檢站堵塞誤闖 高市府：人潮高峰時會分流

中央社 / 高雄4日電

北市加開「車來速」篩檢站，卻發生塞車或誤闖亂象，高市府衛生局今天表示，目前「車來速」篩檢站在人潮高峰會增設動線分流，且民眾滿意度頗高，也會依醫療量能跟疫情考慮增設。

台北市政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情加開篩檢站，士林北投科技園區今天起開設「車來速」PCR篩檢，快篩陽性民眾可開車、騎車或走路前來，除了做PCR外，有症狀民眾也可拿藥。但有不少非快篩陽性或是無預約民眾前來，導致篩檢站塞車或車輛逆向誤入採檢車道

針對高雄「車來速」篩檢車道實施狀況，高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會表示，市府這段時間從設立社區篩檢站到「車來速」其實已經運作很長時間，之後也會特別注意採檢量能，若有不足就會增設採檢站。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，據統計高雄目前有4個「車來速」採檢車道，平均每天服務量從1000到3000人次不等；因「車來速」屬於流動式，免下車服務，接觸風險低，所以民眾滿意度跟需求都頗高，市府也正考慮因應疫情變化增設。

潘炤穎說，每個「車來速」採檢車道都有可負荷採檢極限，在預期人車會較多時期，衛生局也會適時增加動線盡量分流，這些都是長久累積出來的運作經驗。

衛生局近日開設20個社區篩檢站，其中同盟公園、立德棒球場、新光停車場等篩檢站場地較大，還有設置「車來速」採檢車道。

衛生局 篩檢站 車道

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