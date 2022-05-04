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「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

黑鮪魚季5月7日海洋音樂會延期 華僑市場足跡業者憂

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
黑鮪魚文化觀光季起跑，屏縣府今年首度與環球購物中心合作，環球網路商店推出黑鮪魚季專區，還有限定黑鮪魚料理。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，屏縣府今年首度與環球購物中心合作，環球網路商店推出黑鮪魚季專區，還有限定黑鮪魚料理。記者劉星君／攝影

黑鮪魚文化觀光季預定5月7日登場，疫情升溫，7日晚間原定舉辦海洋音樂會縣府決定延期，開幕活動提早到6日下午4點半在東隆宮前廣場舉行，副總統賴清德將出席。屏縣府表示，今年除推出「黑鮪魚季烏龍茶燒酎」限量酒外，更首度與全台7家環球購物中心合作，環球網路商店推出黑鮪魚專區，屏東店舉辦「夏日派對市集」異業結合創商機。

疫情攀升，屏東縣東港華僑市場日前有確診者足跡。縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，考量疫情，評估後決定將原本結合開幕式舉辦「海洋音樂會」延期，開幕式調整5月6日下午4點半，祝賀第一鮪船長及得標店家。

鄞鳳蘭說，黑鮪魚季每年結合產業推出文創品，今年以加價購推出限量紀念版「烏龍茶燒酎」，淡淡的烏龍茶香再搭配肥美的生魚片，好酒與美食相得益彰。這款限定版烏龍茶燒酎紀念酒，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，也是台灣第一支外銷日本的燒酎。

屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟總幹事徐鳴懋說，憂心疫情，但還是要生活，政府每天宣布確診人數，讓遊客內心恐慌，也間接影響出遊意願，東港街上連在地人都很少出門，更難說遊客，連兩年母親節都遇疫情衝擊，相當無奈。

徐鳴懋也是民宿業者，他說，如果沒有疫情，以往假日被退房都會補回來，但現在假日退房，也沒有人補。黑鮪魚季也是有許多遊客來產地嘗鮮，對行銷東港有助益。

縣府指出，今年黑鮪魚季也首次與環球購物中心合作，推出黑鮪魚獨家限定料理。環球Online即日起線上開闢「黑鮪魚季專區」，黑鮪魚、東港在地名產全台直送；5月20日至29日連續兩周五六日舉辦「夏日派對市集」。

黑鮪魚季活動期間，民眾只要在大東港地區（含新園鄉、東港鎮、琉球鄉、林邊鄉）餐廳單筆消費滿2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿單筆消費滿1200元，憑發票或收據加價100元，即可獲一瓶烏龍茶燒酎，數量有限，換完為止。民眾可在指定18處商店兌換。黑鮪魚季活動詳情請至屏縣府官網，或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

※警語：禁止酒駕 開車不喝酒 喝酒不開車。未滿18歲禁止飲酒

黑鮪魚文化觀光季起跑，今年以加價購推出限量紀念版「烏龍茶燒酎」，這款限定版烏龍茶燒酎紀念酒，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，也是台灣第一支外銷日本的燒酎。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，今年以加價購推出限量紀念版「烏龍茶燒酎」，這款限定版烏龍茶燒酎紀念酒，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，也是台灣第一支外銷日本的燒酎。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，屏縣府今年首度與環球購物中心合作，環球網路商店推出黑鮪魚專區。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，屏縣府今年首度與環球購物中心合作，環球網路商店推出黑鮪魚專區。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，今年以加價購推出限量紀念版「烏龍茶燒酎」，這款限定版烏龍茶燒酎紀念酒，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，也是台灣第一支外銷日本的燒酎。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，今年以加價購推出限量紀念版「烏龍茶燒酎」，這款限定版烏龍茶燒酎紀念酒，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，也是台灣第一支外銷日本的燒酎。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，屏縣府今年首度與環球購物中心合作，環球網路商店推出黑鮪魚季專區，還有限定黑鮪魚料理。記者劉星君／攝影
黑鮪魚文化觀光季起跑，屏縣府今年首度與環球購物中心合作，環球網路商店推出黑鮪魚季專區，還有限定黑鮪魚料理。記者劉星君／攝影

黑鮪魚 屏東縣政府 東港

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