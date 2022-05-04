大寮鳳林一路長年逢雨必淹 高市水利局設水溝改善

高雄市大寮區鳳林一路329巷福德爺廟周邊因無排水系統逢雨必淹，在地義仁里長許明得等人爭取排水工程，由立委林岱樺向營建署爭取經費，營建署核定700萬元工程總經費，高雄市水利局今年1月初動工新設近310公尺水溝，近期施工進度已達9成，林岱樺等人今前往視察，並由高市水利局人員說明後續將改善部分。

鳳林一路329巷沿線經過大寮區義仁里、昭明里、新厝里，許明得與昭明里長張簡助昇表示，這條路是往來林園與小港臨海工業區重要捷徑，1、20年來每逢大雨必淹，積水高度最高達20公分，機汽車經過恐拋錨，又因路段較狹小遇積水進退不得，造成交通大打結，讓里民都需改道多繞近20分鐘路程才能回家。

高市水利局表示，這條路因道路地勢向北傾斜，產生地面落差，又低窪地區未設置排水側溝，導致排水不良，水利局2017年起陸續接獲民眾陳情，期望可改善當地淹水問題，水利局雖於去年1月向營建署提報，望透過前瞻計畫提升道路品質，卻未通過。

林岱樺立委團隊去年接獲民眾陳情，發文水利署研議明確計畫名稱辦理改善，並邀集相關人員現地會勘，決議由高市水利局將工程經費等需求函報營建署，營建署後續核定700萬元總工程經費，由高雄市府自籌126萬元，營建署補助574萬元，工程包含側溝（含過路暗溝）305公尺、集水井及擋土牆等，今年1月3日起動工，預定5月底完工，目前已超前進度，完成度達9成。