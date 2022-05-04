老天爺賞飯吃！金門小麥大豐收 預估產量破450萬公斤

金門前兩年遭逢半世紀以來的大旱，年降雨量均未達500公厘，嚴重影響高粱小麥的收成，今年降雨量充沛，1至4月累積雨量已接近350公厘，作物生長狀況良好，縣農會評估今年小麥大豐收，總產量應可超過450萬公斤，金門縣長楊鎮浯表示，未來將會推高粱保險，讓農友的收入不會受天災影響。

由於今年小麥收成狀況良好，讓負責收兌小麥的縣農會乾燥中心出現排隊爆滿的情況，縣農會除了發放號碼牌安排入場時間收兌外，也將部分小麥分流至畜試所養牛專區貯料間。金門縣長楊鎮浯今日下午特別偕同建設處長李有忠、農業試驗所長楊慧明視察冬季小麥收成情形，縣農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游及總幹事文水成也在場陪同。

金門縣建設處表示，以往小麥的年平均產量約有370萬公斤，去年因受乾旱影響，小麥產量甚至未達200萬公斤，而今年春季雨量充沛，作物生長狀況良好，縣農會評估今年小麥總產量應可超過450萬公斤。

楊鎮浯表示，高粱小麥是金門最主要的農作物，也是金酒公司釀酒的重要原料，最近國際糧食波動，如何確保作物的來源的穩定，會是未來重要的課題。近年來，從事農作的農友數量越來越少，年齡也越來越高，為了避免農地荒廢，縣府積極爭取中央補助計畫，並與縣農會合作，協助農友購置重型機械、節水設施，同時也向農委會爭取高粱收入保險，並給予適當的補助，讓農友減輕負擔，降低農民生產的風險。

蔡水游也說，過去兩年，小麥的收成量都不到200萬公斤，今年足足多了一倍，感謝老天爺賞飯吃，在春季的時候降下充足的雨量，讓今年可以大豐收，對農民來說，是最好的消息。