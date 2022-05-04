屏東首創海洋廢棄物回收換農產品 2個月帶回逾3700公斤

屏東縣府今年首創「海廢帶回漁獲自肥」，海洋廢棄物回收兌換農特產品，今年2月15日元宵節推出後迄今逾2個月，海洋廢棄物回收量超過3700公斤，更超越去年2021年環保艦隊整年度回收量1115公斤，其中枋寮及東港安檢所分別列居第一名及第二名。

縣長潘孟安今主管會報，頒發感謝狀給海巡署第五岸巡隊及第六岸巡隊，致贈獎勵金，向守護屏東縣漁港安全及海洋生態環境的安檢所同仁表達感謝。

潘孟安說，環保局從2017年起就招募海洋志工，此推出海廢回收，讓全縣漁民動起來，化身為守護海洋的環保艦隊，截至4月底，屏東縣的環保艦隊數量已突破700艘，全國排名第二，期望透過全國首創海洋廢棄物回收兌換在地農產品的獎勵機制，在今年底超越1000艘，持續招募專業潛水愛好者組成的潛海戰將，加入守護海洋志工的行列，攜手保護海洋生態，盼能減少海龜被漁網纏繞的憾事。

環保局表示，推廣漁船海上作業廢棄物回收，結合農業處、海巡署第五、第六岸巡隊及各漁港安檢所，透過跨部會推動「海廢帶回 漁獲自肥」，在屏縣23處漁港安檢所設置海廢回收兌換站，透過活動人員及安檢所同仁協助發送海廢回收網袋及獎勵品兌換作業，源頭減量，鼓勵漁民攜回海上作業所產生的廢棄物，減少海洋廢棄物，並以兌換紅豆、紅豆麵、屏東米等在地農產品及環保民生用品作為獎勵。