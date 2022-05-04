警、移交接非法移工訂新流程 專勤隊設戶外接收區

高雄市警方與移民署基層為應否對查獲移工先做快篩，避免交接移工時造成防疫破口，雙方產生意見爭執，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天起，設置戶外接收與隔離詢問區域，降低與外來人口於密閉空間接觸風險。

為了警、移交接非法移工，可能產生染疫風險，警政署與移民署昨天協調出明確作業流程；移工若沒症狀，直接送交移民署，不需要先快篩，對已出現疑似染疫症狀者，先由警方戒護就醫篩檢，再移交專勤隊處理。

移民署高雄市專勤隊表示，為防堵跨機關間因案件移交接收，可能造成之潛藏防疫破口，除了設置戶外接收與隔離詢問區域，並每日執行6次清潔消毒作業，確保執勤人員與高雄市警局戒護移交作業安全運行。