聽新聞
test
0:00 / 0:00
警、移交接非法移工訂新流程 專勤隊設戶外接收區
高雄市警方與移民署基層為應否對查獲移工先做快篩，避免交接移工時造成防疫破口，雙方產生意見爭執，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天起，設置戶外接收與隔離詢問區域，降低與外來人口於密閉空間接觸風險。
為了警、移交接非法移工，可能產生染疫風險，警政署與移民署昨天協調出明確作業流程；移工若沒症狀，直接送交移民署，不需要先快篩，對已出現疑似染疫症狀者，先由警方戒護就醫篩檢，再移交專勤隊處理。
移民署高雄市專勤隊表示，為防堵跨機關間因案件移交接收，可能造成之潛藏防疫破口，除了設置戶外接收與隔離詢問區域，並每日執行6次清潔消毒作業，確保執勤人員與高雄市警局戒護移交作業安全運行。
高雄市警局表示，為保障執勤員警安全，在查獲失聯移工，會先行確認有無發燒或呼吸道症狀，並詢問旅遊史，如果移工已有症狀則協助就醫，再與移民署完成交接事宜，若無症狀，案件逕送移民署高雄市專勤隊，並在移工進入收容所以前，由移民署人員載往合作醫院實施PCR採檢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言