金門累計確診者將破百 楊鎮浯慰問醫護辛勞

台灣疫情升溫，確診人數不斷創新高，金門的累計確診人數也即將破百，醫護人員與協助載運患者的消防人員為了鄉親健康疲於奔命，金門縣長楊鎮浯今天特別前往金門醫院慰問醫護同仁，感謝大家為了這波疫情，日以繼夜的辛苦忙碌。

金門這幾日不論日夜，各鄉鎮村里總是會聽到救護車的鳴笛聲，救護人員身穿悶熱隔離衣協助載送確診者；金門醫院也是全團隊備戰，積極應對龐大的篩檢人流。

為了向辛苦的防疫人員表達感謝之意，楊鎮浯在今天特別偕同縣府秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫特別前往金門醫院慰問醫護人員，並向所有值勤人員道謝。

楊鎮浯說，這一波疫情爆發以來，衛生局的同仁幾乎是以辦公室為家，每天忙著進行確診者疫調，確認匡列人數，加班已經是這段時間以來的生活日常了。而每天不斷增加的確診者，醫院收治能量也相當緊張，縣府逐步進行輕重分流，感謝金門醫院的醫療團隊給予支持。警消人員協助各防疫旅館的安全勤務，以及身體不適確診的患者緊急就醫，24小時待命的壓力巨大可想而知。