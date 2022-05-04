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金門累計確診者將破百 楊鎮浯慰問醫護辛勞

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今天前往部立金門醫院慰問醫護人員辛勞，並致贈餐盒。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天前往部立金門醫院慰問醫護人員辛勞，並致贈餐盒。記者蔡家蓁／攝影

台灣疫情升溫，確診人數不斷創新高，金門的累計確診人數也即將破百，醫護人員與協助載運患者的消防人員為了鄉親健康疲於奔命，金門縣長楊鎮浯今天特別前往金門醫院慰問醫護同仁，感謝大家為了這波疫情，日以繼夜的辛苦忙碌。

金門這幾日不論日夜，各鄉鎮村里總是會聽到救護車的鳴笛聲，救護人員身穿悶熱隔離衣協助載送確診者；金門醫院也是全團隊備戰，積極應對龐大的篩檢人流。

為了向辛苦的防疫人員表達感謝之意，楊鎮浯在今天特別偕同縣府秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫特別前往金門醫院慰問醫護人員，並向所有值勤人員道謝。

楊鎮浯說，這一波疫情爆發以來，衛生局的同仁幾乎是以辦公室為家，每天忙著進行確診者疫調，確認匡列人數，加班已經是這段時間以來的生活日常了。而每天不斷增加的確診者，醫院收治能量也相當緊張，縣府逐步進行輕重分流，感謝金門醫院的醫療團隊給予支持。警消人員協助各防疫旅館的安全勤務，以及身體不適確診的患者緊急就醫，24小時待命的壓力巨大可想而知。

隨著疫情已經進入社區，與病毒共存是目前國內防疫方針，過程中縣府雖與中央政策一致，但會根據地方自身條件與鄉親感受循序調整，楊鎮浯也呼籲，尚未接種完整疫苗的民眾，請一定要盡快施打，以降低感染重症的機率；此外也請做好個人防疫措施，戴口罩、勤消毒、少聚會。

金門縣長楊鎮浯今天前往部立金門醫院慰問醫護人員辛勞，跟金門醫院院長侯重光討論交流。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天前往部立金門醫院慰問醫護人員辛勞，跟金門醫院院長侯重光討論交流。記者蔡家蓁／攝影
疫情緊張，金門醫院每天看診的民眾不少，進出都要落實實名制。記者蔡家蓁／攝影
疫情緊張，金門醫院每天看診的民眾不少，進出都要落實實名制。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情 楊鎮浯

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