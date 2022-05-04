屏東漁民海廢換白米 2個月回收逾3700公斤
屏東縣政府首創「海廢帶回、漁獲自肥」活動，鼓勵漁民將在海上作業廢棄物帶回，可兌換在地農產品，執行2個月已回收逾3700公斤，成果更超越去年環保艦隊年度回收量。
根據縣府環保局統計，「海廢帶回、漁獲自肥」自今年2月15日起跑迄今，已逾2個月，帶回的海洋廢棄物回收量超過3700公斤，更超越去年環保艦隊年度回收量1115公斤，其中枋寮及東港安檢所分別列居第1名及第2名。
縣長潘孟安今天前往海巡署第五岸巡隊及第六岸巡隊頒發感謝狀，並致贈獎勵金。潘孟安表示，期望透過全國首創海洋廢棄物回收兌換在地農產品的獎勵機制，攜手保護海洋生態，實現資源永續，也希望能減少海龜被漁網纏繞的憾事發生，為海洋共盡一份心。
環保局長顏幸苑告訴中央社記者，「海廢帶回、漁獲自肥」活動，結合農業處、海巡署第五與第六岸巡隊及各漁港安檢所，跨部門共同合作與推動，在縣內的23處漁港安檢所設置海廢回收兌換站。
顏幸苑說，鼓勵漁民攜回海上作業所產生的廢棄物，期能源頭減量，並以兌換紅豆、屏東米等在地農產品及環保民生用品作為獎勵。
另外，為了讓更多外籍漁工一起加入兌換行列，推出印尼、英文、泰國、馬來西亞、菲律賓及越南6個國家語言版本獎勵兌換說明，讓外籍漁工一目瞭然，共同參與海廢帶回的活動，守護海洋生態環境無國界之分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言