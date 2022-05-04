千里迢迢！高雄募4噸物資空陸運至烏克蘭 兩國旗傳愛

為協助陷入戰爭中的烏克蘭人，高雄市鹽埕國小家長會、志工團4月募集4噸物資，經過月餘空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學。外籍志工們穿著印有中華民國、烏克蘭國旗的小背心，忙著分發將台灣的愛心和溫暖送給難民們。

高雄市鹽埕國小家長會兒林岳的妻子林歐莉亞是烏克蘭籍，戰火一直持續，於是發起捐贈物資到烏克蘭，各界也熱列響應，捐出4噸物資包括睡袋、衣物、手電簡、食物、衛生用品、尿片等，展現高雄人對飽受戰火蹂躪的烏克蘭人道關懷。

林岳說，救援物資在4月6日以NGO組織名義送出，降低敏感性，先空運至德國法蘭克福機場，再轉陸運至波蘭華沙。陸運非常不順利，從波蘭進入烏克蘭邊境，再運至中部的白教堂大學。其間通關手續重重，又遇波華復活節假期，運送卡車還爆胎。