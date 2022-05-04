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千里迢迢！高雄募4噸物資空陸運至烏克蘭 兩國旗傳愛

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鹽埕國小家長會、志工團募集4噸物資，經過空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學，箱上還有中華民國與烏克蘭國旗。圖／鹽埕國小家長會提供
高雄市鹽埕國小家長會、志工團募集4噸物資，經過空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學，箱上還有中華民國與烏克蘭國旗。圖／鹽埕國小家長會提供

為協助陷入戰爭中的烏克蘭人，高雄市鹽埕國小家長會、志工團4月募集4噸物資，經過月餘空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學。外籍志工們穿著印有中華民國、烏克蘭國旗的小背心，忙著分發將台灣的愛心和溫暖送給難民們。

高雄市鹽埕國小家長會兒林岳的妻子林歐莉亞是烏克蘭籍，戰火一直持續，於是發起捐贈物資到烏克蘭，各界也熱列響應，捐出4噸物資包括睡袋、衣物、手電簡、食物、衛生用品、尿片等，展現高雄人對飽受戰火蹂躪的烏克蘭人道關懷。

林岳說，救援物資在4月6日以NGO組織名義送出，降低敏感性，先空運至德國法蘭克福機場，再轉陸運至波蘭華沙。陸運非常不順利，從波蘭進入烏克蘭邊境，再運至中部的白教堂大學。其間通關手續重重，又遇波華復活節假期，運送卡車還爆胎。

林岳表示，外國運送物資給烏克蘭的非常多，但多都是到波蘭邊境，再由如紅十字會組織轉送。台灣的這批物資，是輾轉送到烏克蘭境內，箱上還可看到中華民國與烏克蘭的國旗。送至白教堂大學時，我方請對方先打開其中一箱，裡頭有12件印有中華民國與烏克蘭國旗的小背心，給前來協助的志工穿，結果白教堂大學來了20幾位志工，大家一起幫忙分送物資，也感謝來自千里之外的台灣溫暖。

高雄市鹽埕國小家長會、志工團募集4噸物資，經過空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學。圖／鹽埕國小家長會提供
高雄市鹽埕國小家長會、志工團募集4噸物資，經過空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學。圖／鹽埕國小家長會提供
高雄市鹽埕國小家長會、志工團募集4噸物資，經過空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學，箱上還有中華民國與烏克蘭國旗。圖／鹽埕國小家長會提供
高雄市鹽埕國小家長會、志工團募集4噸物資，經過空運、陸運輾轉接駁，昨天終於送抵烏克蘭中部的白教堂大學，箱上還有中華民國與烏克蘭國旗。圖／鹽埕國小家長會提供

烏克蘭 教堂 波蘭

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