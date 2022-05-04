整地未申辦水保 小心觸法面臨刑責

山區整地也須申請水保，高雄市水利局表示若未申報且經查證屬實，依水土保持法可處6萬至30萬元罰鍰，如因開發行為導致水土流失或毀損水土設施者，更會面臨6個月以上5年以下有期徒刑。

水利局指出，不少民眾常以為只是整理自家土地，或是地籍圖謄本沒註明山坡地保育區，就不需要申請水保。但山坡地範圍是以行政院公告為準，與地籍圖謄本的使用地分區是否為山坡地保育區無關。只要有開挖整地或開發建築等種種水土保持法規定事項，都必須申請水土保持計畫。

水利局提醒，如有簡易水土保持申報書的疑問，都可以打電話到水利局詢問，水利局也架設山坡地系統網站提民眾查詢山坡地範圍和預約諮詢服務。水利局說，諮詢服務可協助民眾申請、加速審核速度，針對較簡易案件，像是農民整地等，可在收到案件後2周內核定。

今年山坡地系統網站也推出手機版介面，方便行動載具使用。未來也將不斷更新，增加更多功能，提供多元服務。