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影／台鐵高雄機廠都計案遭批「大卸八塊」 林欽榮：很委屈

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮拿出都計案規畫資料，強調一定會持續溝通、對話。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長林欽榮拿出都計案規畫資料，強調一定會持續溝通、對話。記者林巧璉／攝影

高雄市日前通過台鐵高雄機廠都計變更案，占地32公頃高雄機廠將轉型為文創產業場域，市府將其定位為鳳山中城計畫一環，延伸衛武營文創發展軸線，結合衛武營聯開案和國泰重劃區。廠內將開闢15米道路，設公園、停車場等，計畫圖一出引發文史人士不滿，質疑「切肉式」手法粗暴。市議員吳益政今拿著市府的土地規畫圖說，「根本是用30多年前思維亂切廠區，不顧原有環境、紋理。」副市長林欽榮說，全案尚未塵埃落定，預計8月公展，近期會與民間團體討論，一定會聆聽在地聲音。

林欽榮說，台鐵高雄機廠原址都計變更案經市都委會決議附帶條件修正通過，不是全案塵埃落定，只是暫定狀態，接下來還有第二次公展及續行兩級兩審制，送內政部都委會審議後才定案。

台鐵高雄機廠變更案引發熱議，林欽榮今天凌晨在臉書發長文解釋，今天下午他受訪時也說，「被說大卸八塊，我很委屈受傷，但虛心接受。」

林欽榮說，該案8年前公展後，懸宕多年，是踟躕不前的老案子，封閉多時的火車機廠未被市民遺忘，市府團隊一定用心做好規畫與再生，滿足市民想望，也滿足地主（台鐵局）的價值，「保存是基本的DNA」。

打狗文史再興會社理事陳坤毅認為， 目前道路開闢規畫徹底壞廠區紋理，原有空間被大切八塊，「鳳山工業區輜汽路非主要道路，為何要貫通到凱旋路？」台灣城市森林協會理事長莊傑任說，沒公展就通過都計變更有意義嗎？被質疑後才做公展，程序上值得討論。

「市府沾沾自喜宣布機場變更案通過，規畫忽視在地需求、聲音，缺乏公民參與。」吳益政指責市府強行通過都計變更，當地居民多是城市邊陲戶，長期沒有足夠公共設施，市府想到要發展大計畫，不能不顧百姓日常生活。

林欽榮身兼高雄市都委會主委，他說，都委會絕不可能是主委說了算，一年多來明查暗訪高雄機廠多次，探究遷廠後的鐵道遺產如何賦予活化可能性，高雄機廠雖不具有文資身分，但歷史軌跡必須適當保留，才能彰顯這段歷史意涵，部分貨車工場將保留，短期將推動文創、表演藝術產業，引入各種產業製程，也要考量當地居民期待的土地利用公共設施補充，及地主台鐵局財務平衡等，考驗都市計畫過程折衝與治理能耐。

高雄市副市長林欽榮說明高雄機廠都計思考，強調絕非不顧鐵道紋理，會持續與各方對話。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長林欽榮說明高雄機廠都計思考，強調絕非不顧鐵道紋理，會持續與各方對話。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長林欽榮說明高雄機廠都計思考，強調絕非不顧鐵道紋理，會持續與各方對話。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長林欽榮說明高雄機廠都計思考，強調絕非不顧鐵道紋理，會持續與各方對話。記者王慧瑛／攝影
台鐵高雄機廠內的客車工場，過去專門用來修理各式車廂。記者林巧璉／翻攝
台鐵高雄機廠內的客車工場，過去專門用來修理各式車廂。記者林巧璉／翻攝
台鐵高雄機廠過去維修台鐵各式無動力客車、貨車車廂，過去是南台灣最大的車廂維護廠房。記者林巧璉／翻攝
台鐵高雄機廠過去維修台鐵各式無動力客車、貨車車廂，過去是南台灣最大的車廂維護廠房。記者林巧璉／翻攝
高雄市副市長林欽榮拿出都計案規畫資料，強調一定會持續溝通、對話。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長林欽榮拿出都計案規畫資料，強調一定會持續溝通、對話。記者林巧璉／攝影
台鐵高雄機廠過去維修台鐵各式無動力客車、貨車車廂，圖中黃色設備為移車台。記者林巧璉／翻攝
台鐵高雄機廠過去維修台鐵各式無動力客車、貨車車廂，圖中黃色設備為移車台。記者林巧璉／翻攝

台鐵 林欽榮

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