高雄亞灣區首座共融式公園7月完工 全市今年添33處

高雄市前鎮區大小朋友今年暑假有新去處！第70期重劃區內公園是以工業區工廠建築為元素的共融式特色遊戲場，結合多種地形遊戲場、燃燒塔溜滑梯、伸縮木樁、躲藏山洞、磨石子滑梯等多元遊具，預計在7月完工啟用，可望成為當地休憩熱點。

議長曾麗燕等多位前鎮小港區市議員，今天上午偕副市長林欽榮、工務局團隊到工地視察，實際進度達80%，預計在7月完工啟用，入口處草坪為日照中心預定地，衛生局將在5月底辦理BOT公告招商，可為120名年長者提供日照服務；西側0.3公頃兒童遊樂場用地，結合植栽、PC步道及休憩座椅等，完善靜態休憩機能，打造為舒適慢活的鄰里公園。

林欽榮說，陳其邁市長就任以來，將建置共融式特色遊戲場作為重要施政主軸之一，除揚棄過往單調且只針對部分年齡層的罐頭式建置思維，強調市民參與的重要性，工務局新工處著手規畫設計時，即辦理3場次座談會，聽取在地意見，透過小朋友手作工作坊，充分落實兒童表意權，打造共融共享、分齡分區的遊戲空間。

位於亞洲新灣區內的第70期重劃區，面積約8公頃，北臨一心路，南側緊鄰205兵工廠區段徵收區，原為中石化公司廠區，市府地政局透過公辦重劃，闢建2條計畫道路與周邊聯接，並透過都市計畫變更為5.2公頃「特定經貿核心專用區」，提供金融、辦公大樓、5G、AI產業發展用地，待鄰近205兵工廠區段徵收開發完成後，經重劃拓寬為40米的籬仔內路，即可南通時代大道，成為貫穿南北的交通軸線。

林欽榮也提到，毗鄰第70期重劃區的台鐵高雄機廠，同樣備受附近籬仔內、崗山仔居民期待，當地曾是南台灣最大、專職維修各種無動力客貨車廂的火車醫院，配合鐵路地下化通車，轉移維修能量至台鐵潮州的新機廠，台鐵局基於開發原址土地，以收益挹注遷建經費等政策任務，賦予該舊址全新定位與使命，市府充分理解並尊重，該都計變更案4月27日經高雄市都市計畫委員會審議通過，後續將依市都委會決議補辦公開展覽程序，市府樂見公眾意見對話討論，在兼顧台鐵局意見與地方民意前提下，尋求最大共識。