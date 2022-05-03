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梅香珠山！珠山社區自產脆梅限量銷售 廣受好評

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
珠山社區遍植梅樹，經幾年育成，這二年來都結實纍纍，大豐收。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區遍植梅樹，經幾年育成，這二年來都結實纍纍，大豐收。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮珠山社區發展協會多年前種植近300株梅樹，幾年下來，梅花已然成為聚落內初春的一景，近日梅子陸續採收，社區內的志工將梅子製成脆梅產品對外銷售，希望能增加社區財源。

珠山社區發展協會理事長薛明遠說，前理事長薛承琛於103至104年時任金門扶輪社會長，集扶輪社、梅花之友會、珠山社區3單位之力，共同在現在的日照中心旁闢置了梅園，由扶輪社協助設置自動澆灌系統、梅花之友會提供300餘株的梅樹、社區宗親提供日照中心旁的土地，種植了一片的梅樹，由社區居民照料。

薛明遠說，初期梅樹結的果子不多又小，直到去年，梅子的數量大增，加上當時遇到熱心的南台科技大學老師郭明達，郭明達主動教導社區製作脆梅，還有梅子酒與梅子醋等產品。

前珠山社區發展協會總幹事薛德民也說，今年大豐收，大概可以採收400斤的青梅，社區從今年3月下旬，開始採梅子，製作脆梅，希望能增加財源，更換梅林內老舊的自動澆水設備。

薛德民說，脆梅的製作程序繁瑣，有殺青、敲打等7-8道工法，前後總共要做6次糖水更換，最後將梅子裝瓶，大約釀2個禮拜後，就可以開吃。

薛德民說，目前社區把做好的脆梅對外銷售，大瓶的是1公升容量，優惠價僅售400元，不過僅有60幾瓶，數量不多；另外也做了精裝瓶，大概有200多瓶。民眾若有興趣購買，可上臉書搜尋「金門山仔兜（珠山社區）」洽詢。

薛德民補充，珠山社區除了釀製脆梅外，也有釀製梅子酒、梅子醋、紫蘇梅等，但目前尚未對外販售，僅限社區內招待外賓之用。

薛明遠也預告，今年年底梅花之友協會還會再來贈送社區100株梅樹，屆時要種在社區各個角落，希望把珠山社區打造成梅花社區，預計過年後，就會舉辦賞梅音樂會和野餐活動，3月打算推出採梅製梅的親子課程，讓民眾付費手作體驗。

珠山社區發展協會近日盛產梅子，社區的婆婆媽媽一起幫忙趕工製作。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區發展協會近日盛產梅子，社區的婆婆媽媽一起幫忙趕工製作。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區發展協會理事長薛明遠（左）、總幹事薛德民（右）近日加緊趕工做脆梅。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區發展協會理事長薛明遠（左）、總幹事薛德民（右）近日加緊趕工做脆梅。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區推出「梅香珠山」的脆梅，發展協會理事長薛明遠（右）、總幹事薛德民（左）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區推出「梅香珠山」的脆梅，發展協會理事長薛明遠（右）、總幹事薛德民（左）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區發展協會總幹事薛德民也說，梅林內的自動澆水設備，已經壞掉多時，希望可以將脆梅的收入拿來更換設備，也希望相關單位能夠協助。記者蔡家蓁／攝影
珠山社區發展協會總幹事薛德民也說，梅林內的自動澆水設備，已經壞掉多時，希望可以將脆梅的收入拿來更換設備，也希望相關單位能夠協助。記者蔡家蓁／攝影

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