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屏東第8期大店長開訓 首度有牙醫報名上課

中央社 / 屏東縣3日電

屏東縣政府開辦的大店長系列課程，今天第8期開訓，有28名青年創業家參加；其中，擁有4家牙醫診所的陳登偉也報名上課，他表示，要在10年之內達成屏東33鄉鎮市都有診所。

今天的開訓典禮由縣長潘孟安主持，他致詞時表示，連續8期的大店長魔鬼特訓班開訓，他從沒有缺席，表達對於青年創業、返鄉創業的堅定支持。

他說，大店長品牌已經在全國打響名號，講師張勝鄉和已上過課的學長姐無私奉獻、互相幫助的精神，一屆傳一屆讓百工百業的創業家，從競爭變成合作，跨業勇敢做大夢。

開辦8年首度有牙醫參加課程，40歲的陳登偉已有4家牙醫診所，他接受媒體聯訪時表示，除了專業技能，他希望多研習企業經營等專業，希望在10年內達成屏東33鄉鎮市都看得到他的診所，目標是拚到上市櫃，成為台灣第一個股票公開發行的牙醫體系。

縣府表示，縣政府開辦的大店長系列課程連續7年完成7期基礎營運班、2期進階領導班、1期高階策略班，累計培育了191位大店長；大店長聯盟締造出「產業串聯、異業結盟、同業合作不競爭」的合作網絡，成功串聯起屏東的產業與商業動能。

縣府表示，大店長基礎營運班過去鎖定餐飲業者，但課程內容引動其他產業與外縣市企業報名參與，從第3期陸續有非餐飲的產業加入學習行列，第8期大店長從將近60名報名店家甄選出28名青年創業家，除了餐飲、農產加工外，最特別的是牙醫診所也加入行列。

大店長課程邀請的講師為前王品集團訓練董事張勝鄉及統茂旅館集團總裁施瑞峰，另外則有已經上過課的前期學員傳授經驗。

屏東縣政府 牙醫

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